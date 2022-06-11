Рейтинг@Mail.ru
Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794747735.html
Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода
Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода - РИА Новости, 11.06.2022
Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода
Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:09
2022-06-11T12:09
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Вывозу мешает только, по сути дела, преступная линия Украины, которая блокирует подходы к своим портам, и они как собака на сене себя ведут и фактически провоцируют голод", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Ну и, конечно, Запад со своей политикой санкций, который не дает на судах, которые принадлежат России, которые находятся в морском реестре Российской Федерации, вывозить это зерно", - добавил Рогозин.При этом, по его словам, Россию ожидает прекрасный урожай, что уже сейчас видно по спутниковым снимкам полей.
https://ria.ru/20220611/zerno-1794711120.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий рогозин
12:09 11.06.2022
 
Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода

Рогозин: Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Вывозу мешает только, по сути дела, преступная линия Украины, которая блокирует подходы к своим портам, и они как собака на сене себя ведут и фактически провоцируют голод", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Ну и, конечно, Запад со своей политикой санкций, который не дает на судах, которые принадлежат России, которые находятся в морском реестре Российской Федерации, вывозить это зерно", - добавил Рогозин.
При этом, по его словам, Россию ожидает прекрасный урожай, что уже сейчас видно по спутниковым снимкам полей.
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
05:03
Шеф Пентагона рассказал о пути решения проблемы экспорта украинского зерна
 
В миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала