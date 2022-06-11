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Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода
Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода - РИА Новости, 11.06.2022
Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода
Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:09
2022-06-11T12:09
2022-06-11T12:09
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Вывозу мешает только, по сути дела, преступная линия Украины, которая блокирует подходы к своим портам, и они как собака на сене себя ведут и фактически провоцируют голод", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Ну и, конечно, Запад со своей политикой санкций, который не дает на судах, которые принадлежат России, которые находятся в морском реестре Российской Федерации, вывозить это зерно", - добавил Рогозин.При этом, по его словам, Россию ожидает прекрасный урожай, что уже сейчас видно по спутниковым снимкам полей.
https://ria.ru/20220611/zerno-1794711120.html
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий рогозин
Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода
Рогозин: Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод