https://ria.ru/20220611/ukraina-1794747735.html

Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода

Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода - РИА Новости, 11.06.2022

Рогозин обвинил Запад и Киев в провоцировании голода

Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:09

2022-06-11T12:09

2022-06-11T12:09

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Киев с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, тем самым провоцируя голод, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Вывозу мешает только, по сути дела, преступная линия Украины, которая блокирует подходы к своим портам, и они как собака на сене себя ведут и фактически провоцируют голод", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Ну и, конечно, Запад со своей политикой санкций, который не дает на судах, которые принадлежат России, которые находятся в морском реестре Российской Федерации, вывозить это зерно", - добавил Рогозин.При этом, по его словам, Россию ожидает прекрасный урожай, что уже сейчас видно по спутниковым снимкам полей.

https://ria.ru/20220611/zerno-1794711120.html

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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий рогозин