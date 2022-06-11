https://ria.ru/20220611/ubiystvo-1794787665.html
Жителя Ярославской области задержали по подозрению в убийстве студентки
Жителя Ярославской области задержали по подозрению в убийстве студентки - РИА Новости, 11.06.2022
Жителя Ярославской области задержали по подозрению в убийстве студентки
Житель Ярославской области задержан по подозрению в убийстве своей 18-летней подруги-студентки на почве ревности, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:26
2022-06-11T17:26
2022-06-11T17:26
происшествия
переславль-залесский
гаврилов-ям
гаврилов-ямский район
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Житель Ярославской области задержан по подозрению в убийстве своей 18-летней подруги-студентки на почве ревности, сообщает СУСК по региону.Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в городе Гаврилов-Ям было обнаружено тело задушенной 18-летней девушки. Представитель следственного управления уточнила РИА Новости, что убитая была студенткой колледжа в Переславле-Залесском."По данным следствия, 3 июня текущего года между потерпевшей и 20-летним подозреваемым произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений, вследствие которого, злоумышленник приревновав девушку, задушил ее", - говорится в сообщении.Молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, информирует следствие."В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/tatarstan-1793685139.html
переславль-залесский
гаврилов-ям
гаврилов-ямский район
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, переславль-залесский, гаврилов-ям, гаврилов-ямский район, ярославская область
Жителя Ярославской области задержали по подозрению в убийстве студентки
СК: в Гаврилов-Яме задержали мужчину по подозрению в убийстве студентки из ревности