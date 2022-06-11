https://ria.ru/20220611/trudoustroystvo-1794724956.html

Эксперт рассказал о необходимости оформления трудоустройства подростков

Эксперт рассказал о необходимости оформления трудоустройства подростков - РИА Новости, 11.06.2022

Эксперт рассказал о необходимости оформления трудоустройства подростков

Трудовое соглашение необходимо подростку, решившему во время каникул заняться подработкой, без него есть риск столкнуться с обманом, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:53

2022-06-11T09:53

2022-06-11T09:53

россия

общество

superjob

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Трудовое соглашение необходимо подростку, решившему во время каникул заняться подработкой, без него есть риск столкнуться с обманом, заявил РИА Новости директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин."Прежде всего нужно убедиться, что трудовые отношения будут оформлены официально. Уточните, будет ли работодатель заключать с подростком договор, и если да, то какой? Только официальное трудоустройство гарантирует соблюдение прав несовершеннолетнего. В остальных случаях обман, к сожалению, не исключен",- сказал он.В трудовом договоре, по его словам, следует обратить внимание на следующие условия: в чем заключается работа, на которую принимают подростка, где находится место работы, каким будет ее режим, размер зарплаты и дни ее выплаты, а также на какой срок трудовой договор оформляется.Общий возраст для заключения трудового договора — 16 лет. Только в этом случае подростки имеют право устроиться на работу самостоятельно. Без согласия родителей это можно сделать и по достижении 15 лет, при наличии общего образования. По словам Южалина, начать работу подросток имеет право и в 14 лет. Но для этого, как указывает эксперт, необходимо письменное согласие одного из родителей, а также органов опеки и попечительства."Трудоустроиться в возрасте младше 14 лет можно лишь в том случае, если это творческая работа в кино, театре, цирке или концертной организации. В этих случаях договор от имени подростка должен подписать один из родителей, и нужно получить согласие органов опеки и попечительства", - заметил эксперт.При этом, до достижения 18 лет подросток не может быть принят на работу с вредными условиями труда, которая может причинить вред здоровью и нравственному развитию, и где необходимо поднимать тяжести свыше установленных норм.Продолжительность рабочего времени в неделю и в день будет зависеть от возраста и от того, учится ли подросток параллельно с работой. Так, в возрасте от 14 до 15 лет в день можно работать 4 часа, в 15-16 лет – 5 часов. Но при совмещении работы и учебы в 14-16 лет можно трудиться только 2,5 часа.Кроме необходимых документов (паспорта, а также, если требуется, трудовой книжки, СНИЛС, документа об образовании), для поступления на работу следует пройти обязательный медицинский осмотр, который проводится за счет средств работодателя."С момента заключения договора несовершеннолетнему работнику будет начисляться страховой и "пенсионный" стаж. Работодатель обязан уведомить Пенсионный фонд РФ о приеме на работу несовершеннолетнего работника",- заключает эксперт.

https://na.ria.ru/20220525/tsirk-1790690290.html

https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, superjob