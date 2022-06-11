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Британские водители массово увольняются из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 11.06.2022
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Британские водители массово увольняются из-за роста цен на бензин
Британские водители массово увольняются из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 11.06.2022
Британские водители массово увольняются из-за роста цен на бензин
В Великобритании водители такси, а также те, кому приходится ездить на автомобиле по работе, массово увольняются из-за рекордного подорожания топлива, пишет... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:39
2022-06-11T20:03
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Великобритании водители такси, а также те, кому приходится ездить на автомобиле по работе, массово увольняются из-за рекордного подорожания топлива, пишет газета Observer со ссылкой на профсоюз GMB Union.По данным издания, по состоянию на девятое июня цена за литр неэтилированного бензина составила 182,31 пенса (2,25 доллара), тогда как стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла ста фунтов стерлингов (123,16 доллара).Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (около 431,1 доллара) в неделю на топливо, чтобы добраться до работы.Он обратил внимание, что в Британии зафиксировали массовый уход сотрудников во многих из указанных областей, и ситуация продолжит ухудшаться в случае дальнейшего роста цен.Как сообщает газета, массовое увольнение началось еще во время пандемии коронавируса. В частности, это привело к сокращению штата Uber, а также числа водителей кэбов (такси в Лондоне): только среди этих двух категорий уволились около десяти тысяч таксистов.В Британии стоимость бензина и дизельного топлива бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций против России и стремления отказаться от закупок ее энергоресурсов. Министр финансов Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, местные власти ввели временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.
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авто, великобритания, сша, россия, uber
19:39 11.06.2022 (обновлено: 20:03 11.06.2022)
 
Британские водители массово увольняются из-за роста цен на бензин

Газета Observer: британские таксисты массово увольняются из-за роста цен на топливо

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка едет на велосипеде по улице Лондона
Девушка едет на велосипеде по улице Лондона - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка едет на велосипеде по улице Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Великобритании водители такси, а также те, кому приходится ездить на автомобиле по работе, массово увольняются из-за рекордного подорожания топлива, пишет газета Observer со ссылкой на профсоюз GMB Union.
По данным издания, по состоянию на девятое июня цена за литр неэтилированного бензина составила 182,31 пенса (2,25 доллара), тогда как стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла ста фунтов стерлингов (123,16 доллара).
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Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (около 431,1 доллара) в неделю на топливо, чтобы добраться до работы.
"Рекордно высокие цены на бензин значат, что сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS), специалисты по уходу на дому, таксисты и прочие люди, (которым надо ездить на автомобиле на работу, — Прим. ред.) буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать", — цитирует Observer главу GMB Union Гэри Смита.
Он обратил внимание, что в Британии зафиксировали массовый уход сотрудников во многих из указанных областей, и ситуация продолжит ухудшаться в случае дальнейшего роста цен.
Как сообщает газета, массовое увольнение началось еще во время пандемии коронавируса. В частности, это привело к сокращению штата Uber, а также числа водителей кэбов (такси в Лондоне): только среди этих двух категорий уволились около десяти тысяч таксистов.
В Британии стоимость бензина и дизельного топлива бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций против России и стремления отказаться от закупок ее энергоресурсов. Министр финансов Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, местные власти ввели временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.
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