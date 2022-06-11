https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022 - РИА Новости, 11.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T13:26

2022-06-11T13:26

2022-06-11T13:26

инфографика

спецоперация

донбасс

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения ЛНР и ДНР при огневой поддержке России продолжили наступление. Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции ДНР отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного. В Северодонецке на химкомбинате "Азот" остаются более 300 украинских военных с заложниками из мирных жителей. С боевиками налажен контакт и ведутся переговоры. Они требуют выпустить их в соседний Лисичанск.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 288 районов сосредоточения живой силы и техники, 13 пунктов управления и 47 огневых позиций артиллерийских подразделений. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета (Су-25 и МиГ-29) и 12 беспилотников. Нанесен удар по пункту дислокации украинских военных в Харьковской области.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотников, 337 зенитных ракетных комплексов, 506 реактивных систем залпового огня, 3503 танка и других бронемашин, 1859 орудий полевой артиллерии и 3545 единиц автомобильной техники.

донбасс

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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