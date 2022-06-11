https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022 - РИА Новости, 11.06.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T13:26
2022-06-11T13:26
2022-06-11T13:26
инфографика
спецоперация
донбасс
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения ЛНР и ДНР при огневой поддержке России продолжили наступление. Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции ДНР отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного. В Северодонецке на химкомбинате "Азот" остаются более 300 украинских военных с заложниками из мирных жителей. С боевиками налажен контакт и ведутся переговоры. Они требуют выпустить их в соседний Лисичанск.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 288 районов сосредоточения живой силы и техники, 13 пунктов управления и 47 огневых позиций артиллерийских подразделений. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета (Су-25 и МиГ-29) и 12 беспилотников. Нанесен удар по пункту дислокации украинских военных в Харьковской области.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотников, 337 зенитных ракетных комплексов, 506 реактивных систем залпового огня, 3503 танка и других бронемашин, 1859 орудий полевой артиллерии и 3545 единиц автомобильной техники.
донбасс
украина
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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спецоперация, донбасс, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 июня 2022 года
За минувшие сутки подразделения ЛНР и ДНР при огневой поддержке России продолжили наступление. Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции ДНР отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного. В Северодонецке на химкомбинате "Азот" остаются более 300 украинских военных с заложниками из мирных жителей. С боевиками налажен контакт и ведутся переговоры. Они требуют выпустить их в соседний Лисичанск.
Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 288 районов сосредоточения живой силы и техники, 13 пунктов управления и 47 огневых позиций артиллерийских подразделений. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета (Су-25 и МиГ-29) и 12 беспилотников. Нанесен удар по пункту дислокации украинских военных в Харьковской области.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотников, 337 зенитных ракетных комплексов, 506 реактивных систем залпового огня, 3503 танка и других бронемашин, 1859 орудий полевой артиллерии и 3545 единиц автомобильной техники.