https://ria.ru/20220611/prestupleniya-1794776446.html

СК возбудил еще два уголовных дела о военных преступлениях в Донбассе

СК возбудил еще два уголовных дела о военных преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 11.06.2022

СК возбудил еще два уголовных дела о военных преступлениях в Донбассе

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:49

2022-06-11T15:49

2022-06-11T15:49

специальная военная операция на украине

жкх

владимир путин

россия

первомайск

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 30 отдельной механизированной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается в Telegram-канале ведомства."Возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в период с 10 по 11 июня военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, и населенных пунктах Владимировка, Павловка ДНР, а также в городах Первомайск и Стаханов ЛНР.Отмечается, что после обстрелов городов Донецк, Горловка и Макеевка, а также поселка городского типа Владимировка и села Павловка 26 мирных жителей ранены, в том числе двое детей, семь мирных жителей погибли, повреждены 44 дома и объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов городов Первомайск и Стаханов, ЛНР повреждены 38 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания администрации города Первомайска и Стахановского промышленно-экономического техникума.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html

россия

первомайск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, владимир путин, россия, первомайск, донбасс