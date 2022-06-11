https://ria.ru/20220611/pogoda-1794727604.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременные дожди, местами возможна гроза, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:16
2022-06-11T10:16
2022-06-11T10:16
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433893_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_823ea3d2100b13260c7d3c61d08af703.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами возможна гроза, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будут формировать атмосферные фронты, вытянувшиеся через наш регион в широтном направлении. Облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, плюс 24 - плюс 26 градусов тепла в Москве, плюс 23 - плюс 28 в Подмосковье", - сказал Леус.По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы - 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня показания барометров будут меняться мало.
https://ria.ru/20220605/iyul-1793293771.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433893_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_bcad3c3b3f4aab4c0f95cebc0110b843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик "Фобоса" Леус пообещал москвичам дождь с грозой и до 26 градусов тепла в субботу