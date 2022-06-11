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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.06.2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременные дожди, местами возможна гроза, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:16
2022-06-11T10:16
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами возможна гроза, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будут формировать атмосферные фронты, вытянувшиеся через наш регион в широтном направлении. Облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, плюс 24 - плюс 26 градусов тепла в Москве, плюс 23 - плюс 28 в Подмосковье", - сказал Леус.По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы - 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня показания барометров будут меняться мало.
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
10:16 11.06.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик "Фобоса" Леус пообещал москвичам дождь с грозой и до 26 градусов тепла в субботу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами возможна гроза, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будут формировать атмосферные фронты, вытянувшиеся через наш регион в широтном направлении. Облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, плюс 24 - плюс 26 градусов тепла в Москве, плюс 23 - плюс 28 в Подмосковье", - сказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы - 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня показания барометров будут меняться мало.
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