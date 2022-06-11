https://ria.ru/20220611/pogoda-1794727604.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.06.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Кратковременные дожди, местами возможна гроза, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:16

2022-06-11T10:16

2022-06-11T10:16

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами возможна гроза, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будут формировать атмосферные фронты, вытянувшиеся через наш регион в широтном направлении. Облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, плюс 24 - плюс 26 градусов тепла в Москве, плюс 23 - плюс 28 в Подмосковье", - сказал Леус.По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы - 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня показания барометров будут меняться мало.

https://ria.ru/20220605/iyul-1793293771.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода