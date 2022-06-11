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Австралия выплатит Naval Group компенсацию за разрыв контракта на подлодки - РИА Новости, 11.06.2022
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Австралия выплатит Naval Group компенсацию за разрыв контракта на подлодки
Австралия выплатит Naval Group компенсацию за разрыв контракта на подлодки - РИА Новости, 11.06.2022
Австралия выплатит Naval Group компенсацию за разрыв контракта на подлодки
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что австралийское правительство выплатит французской судостроительной компании Naval Group компенсацию в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:57
2022-06-11T09:57
в мире
австралия
франция
великобритания
энтони альбанезе
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что австралийское правительство выплатит французской судостроительной компании Naval Group компенсацию в размере 555 миллионов евро за разрыв контракта на строительство подводных лодок.Прежнее правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном отказалось от проекта на поставку из Франции 12 подводных лодок на 56 миллиардов евро. Альбанезе, новый австралийский премьер, выразил уверенность, что сможет нормализовать отношения с руководством Франции, которые пошатнулись после отказа от французских подлодок."В рамках урегулирования Австралия выплатит Naval Group 555 миллионов евро, что равно примерно 830 миллионам австралийских долларов", - заявил Альбанезе в ходе выступления, видеозапись которого размещена в его соцсетях.По словам Альбанезе, это "справедливое и равноправное урегулирование".В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Макрон заявил после этого, что правительство Австралии "плохо себя повело", а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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в мире, австралия, франция, великобритания, энтони альбанезе
09:57 11.06.2022
 
Австралия выплатит Naval Group компенсацию за разрыв контракта на подлодки

Альбанезе: Naval Group получит 555 миллионов евро за разрыв контракта на подлодки

© AP Photo / Rick RycroftПремьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Rick Rycroft
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что австралийское правительство выплатит французской судостроительной компании Naval Group компенсацию в размере 555 миллионов евро за разрыв контракта на строительство подводных лодок.
Прежнее правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном отказалось от проекта на поставку из Франции 12 подводных лодок на 56 миллиардов евро. Альбанезе, новый австралийский премьер, выразил уверенность, что сможет нормализовать отношения с руководством Франции, которые пошатнулись после отказа от французских подлодок.
"В рамках урегулирования Австралия выплатит Naval Group 555 миллионов евро, что равно примерно 830 миллионам австралийских долларов", - заявил Альбанезе в ходе выступления, видеозапись которого размещена в его соцсетях.
По словам Альбанезе, это "справедливое и равноправное урегулирование".
В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Макрон заявил после этого, что правительство Австралии "плохо себя повело", а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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