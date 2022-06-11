https://ria.ru/20220611/napitok-1794717648.html

В России изобрели винный напиток, способствующий похудению

В России изобрели винный напиток, способствующий похудению - РИА Новости, 11.06.2022

В России изобрели винный напиток, способствующий похудению

Технологию приготовления винного напитка, способствующего похудению, изобрели в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ - организатора... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:40

2022-06-11T08:40

2022-06-11T08:40

общество

здоровье - общество

россия

московский государственный университет пищевых производств (мгупп)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Технологию приготовления винного напитка, способствующего похудению, изобрели в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ - организатора интенсива Архипелаг 2022."В России разработана технология приготовления винного напитка, который обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. ... Проект представят в рамках проектно-образовательного интенсива Архипелаг 2022", - говорится в сообщении.Отмечается, что новая технология производства напитка разработана командой "Золотой цветок" из Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Для производства напитка используется заранее приготовленный виноматериал, ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье, а также растительные экстракты с биологически активными веществами. При этом объёмная доля спирта в таком напитке сохраняется на уровне вина – в районе 13%."Сейчас разработано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам, с антиоксидантной и адаптогенной направленностью. Свойств у нашего напитка множество, большая часть этих свойств достигается самими метаболитами гриба, обладающими антидиабетическими, жиросжигающими, гепатопротекторными и антиоксидантными, кардиопротекторными, иммуномодулирующими свойствами", - рассказал лидер проекта Егор Нестеров.По его словам, для более активного развития проекта необходимо производство, на котором возможно получение напитка в промышленных масштабах, а также налаживание контакта с торговыми сетями для реализации продукта. "В поисках поддержки мы заявили свой проект для участия в акселераторе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022", который пройдет с 5 по 20 июля в Севастополе", - заключил Нестеров.

https://ria.ru/20220603/alkogol-1792783703.html

https://rsport.ria.ru/20220325/vino-1780117551.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, московский государственный университет пищевых производств (мгупп)