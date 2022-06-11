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В России изобрели винный напиток, способствующий похудению - РИА Новости, 11.06.2022
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В России изобрели винный напиток, способствующий похудению
В России изобрели винный напиток, способствующий похудению - РИА Новости, 11.06.2022
В России изобрели винный напиток, способствующий похудению
Технологию приготовления винного напитка, способствующего похудению, изобрели в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ - организатора... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:40
2022-06-11T08:40
общество
здоровье - общество
россия
московский государственный университет пищевых производств (мгупп)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Технологию приготовления винного напитка, способствующего похудению, изобрели в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ - организатора интенсива Архипелаг 2022."В России разработана технология приготовления винного напитка, который обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. ... Проект представят в рамках проектно-образовательного интенсива Архипелаг 2022", - говорится в сообщении.Отмечается, что новая технология производства напитка разработана командой "Золотой цветок" из Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Для производства напитка используется заранее приготовленный виноматериал, ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье, а также растительные экстракты с биологически активными веществами. При этом объёмная доля спирта в таком напитке сохраняется на уровне вина – в районе 13%."Сейчас разработано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам, с антиоксидантной и адаптогенной направленностью. Свойств у нашего напитка множество, большая часть этих свойств достигается самими метаболитами гриба, обладающими антидиабетическими, жиросжигающими, гепатопротекторными и антиоксидантными, кардиопротекторными, иммуномодулирующими свойствами", - рассказал лидер проекта Егор Нестеров.По его словам, для более активного развития проекта необходимо производство, на котором возможно получение напитка в промышленных масштабах, а также налаживание контакта с торговыми сетями для реализации продукта. "В поисках поддержки мы заявили свой проект для участия в акселераторе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022", который пройдет с 5 по 20 июля в Севастополе", - заключил Нестеров.
https://ria.ru/20220603/alkogol-1792783703.html
https://rsport.ria.ru/20220325/vino-1780117551.html
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общество, здоровье - общество, россия, московский государственный университет пищевых производств (мгупп)
08:40 11.06.2022
 
В России изобрели винный напиток, способствующий похудению

НТИ представит в рамках интенсива Архипелаг 2022 винный напиток, способствующий похудению

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Технологию приготовления винного напитка, способствующего похудению, изобрели в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ - организатора интенсива Архипелаг 2022.
России разработана технология приготовления винного напитка, который обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. ... Проект представят в рамках проектно-образовательного интенсива Архипелаг 2022", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что новая технология производства напитка разработана командой "Золотой цветок" из Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Для производства напитка используется заранее приготовленный виноматериал, ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье, а также растительные экстракты с биологически активными веществами. При этом объёмная доля спирта в таком напитке сохраняется на уровне вина – в районе 13%.
"Сейчас разработано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам, с антиоксидантной и адаптогенной направленностью. Свойств у нашего напитка множество, большая часть этих свойств достигается самими метаболитами гриба, обладающими антидиабетическими, жиросжигающими, гепатопротекторными и антиоксидантными, кардиопротекторными, иммуномодулирующими свойствами", - рассказал лидер проекта Егор Нестеров.
По его словам, для более активного развития проекта необходимо производство, на котором возможно получение напитка в промышленных масштабах, а также налаживание контакта с торговыми сетями для реализации продукта. "В поисках поддержки мы заявили свой проект для участия в акселераторе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022", который пройдет с 5 по 20 июля в Севастополе", - заключил Нестеров.
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