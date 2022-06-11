https://ria.ru/20220611/nagrady-1794746638.html

Командующий ЦВО наградил военных за мужество в ходе спецоперации

Командующий ЦВО наградил военных за мужество в ходе спецоперации - РИА Новости, 11.06.2022

Командующий ЦВО наградил военных за мужество в ходе спецоперации

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:03

2022-06-11T12:03

2022-06-11T12:03

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

александр лапин

центральный военный округ

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и смелость в ходе освобождения населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащим вручили такие государственные и ведомственные награды, как орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть"."Товарищи гвардейцы, мои боевые друзья. Сегодня я имею честь награждать вас всех высокими государственными наградами. Но в первых своих словах я хочу передать слова благодарности от руководства министерства обороны Российской Федерации за ваш боевой и ратный труд. Каждый день приближайте нашу общую победу. Победа наша, братцы, это освобождение Донбасса. И наш святой воинский долг – освободить многострадальный народ Донбасса от нацистов. И в ознаменование ваших успехов заслуженно сегодня мы чествуем наших лучших сынов Отечества", - приводят в пресс-службе Минобороны слова Лапина.

https://ria.ru/20220609/portret-1794253352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, александр лапин, центральный военный округ