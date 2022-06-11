Командующий ЦВО наградил военных за мужество в ходе спецоперации
Командующий ЦВО Лапин наглрадил военнослужащих, проявивших мужество в ходе спецоперации
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКомандующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и смелость в ходе освобождения населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащим вручили такие государственные и ведомственные награды, как орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть".
"Товарищи гвардейцы, мои боевые друзья. Сегодня я имею честь награждать вас всех высокими государственными наградами. Но в первых своих словах я хочу передать слова благодарности от руководства министерства обороны Российской Федерации за ваш боевой и ратный труд. Каждый день приближайте нашу общую победу. Победа наша, братцы, это освобождение Донбасса. И наш святой воинский долг – освободить многострадальный народ Донбасса от нацистов. И в ознаменование ваших успехов заслуженно сегодня мы чествуем наших лучших сынов Отечества", - приводят в пресс-службе Минобороны слова Лапина.