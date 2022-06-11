Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы с 11 по 13 июня работают в усиленном режиме
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот
Праздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 11 по 13 июня включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируют в сообщении заместитель мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.