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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 11.06.2022
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 11.06.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:19
2022-06-11T12:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 11 по 13 июня включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируют в сообщении заместитель мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры."В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество
12:19 11.06.2022
 
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы с 11 по 13 июня работают в усиленном режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот
Праздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 11 по 13 июня включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируют в сообщении заместитель мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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