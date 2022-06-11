https://ria.ru/20220611/moskva-1794748652.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 11.06.2022

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:19

2022-06-11T12:19

2022-06-11T12:19

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 11 по 13 июня включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируют в сообщении заместитель мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры."В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – цитируют в сообщении Бирюкова.

https://ria.ru/20220611/vykhodnye-1794705243.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество