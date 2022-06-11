https://ria.ru/20220611/moldaviya-1794725616.html
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 11.06.2022
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку
Находящийся под арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку из-за неспособности справиться с экономическим кризисом в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:58
2022-06-11T09:58
2022-06-11T09:58
в мире
молдавия
игорь додон
правительство молдавии
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Находящийся под арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку из-за неспособности справиться с экономическим кризисом в стране.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктах проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей."Рост цен не останавливается – сейчас нам предстоит пережить увеличение тарифов на электроэнергию. И прогнозы Национального банка неутешительны – в третьем квартале инфляция может составить 31%. Если не способны с этим справиться, проявите политическую зрелость и уйдите в отставку по собственному желанию, пока это ещё возможно", - написал Додон в Telegram-канале, обращаясь к правительству и всей действующей власти.Политик сравнил показатели потребительских цен в странах Евросоюза и СНГ и продемонстрировал, что в Молдавии они на треть выше."Конечно, возросшая инфляция в большинстве стран мира объясняется резким удорожанием энергоносителей. В то же время в Молдавии фиксируются не самые большие цены на энергоресурсы по сравнению с теми же европейскими странами. Поэтому объяснить нашу ситуацию с высокой инфляцией общемировым подорожанием энергетических ресурсов невозможно. Аналогично нельзя её объяснить и влиянием так называемой импортируемой инфляции. Ведь основную часть импортируемых товаров мы получаем из стран ЕС и СНГ, где инфляция намного ниже, чем у нас", - подчеркнул экс-президент.По словам Додона, для исправления ситуации нужно принимать срочные и нестандартные меры, "поскольку ситуация у нас нестандартная и быстро ухудшающаяся". Политик выразил сомнение, что действующее правительство может справиться с экономическим кризисом."Поэтому все вопросы неудержимого роста потребительских цен логично адресовать правительству, которое, к сожалению, пока не даёт на них вразумительных ответов, так же, как и не предпринимает адекватных регулирующих мер", - отметил бывший лидер Молдавии.В конце мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме политика прошли обыски и следственные мероприятия. Вскоре ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, правительство молдавии
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку
Экс-президент Молдавии Додон призвал правительство уйти в отставку из-за роста цен
КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости.
Находящийся под арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал
правительство уйти в отставку из-за неспособности справиться с экономическим кризисом в стране.
Молдавия
столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе
и ряде населенных пунктах проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.
"Рост цен не останавливается – сейчас нам предстоит пережить увеличение тарифов на электроэнергию. И прогнозы Национального банка неутешительны – в третьем квартале инфляция может составить 31%. Если не способны с этим справиться, проявите политическую зрелость и уйдите в отставку по собственному желанию, пока это ещё возможно", - написал Додон в Telegram-канале, обращаясь к правительству и всей действующей власти.
Политик сравнил показатели потребительских цен в странах Евросоюза и СНГ
и продемонстрировал, что в Молдавии они на треть выше.
"Конечно, возросшая инфляция в большинстве стран мира объясняется резким удорожанием энергоносителей. В то же время в Молдавии фиксируются не самые большие цены на энергоресурсы по сравнению с теми же европейскими странами. Поэтому объяснить нашу ситуацию с высокой инфляцией общемировым подорожанием энергетических ресурсов невозможно. Аналогично нельзя её объяснить и влиянием так называемой импортируемой инфляции. Ведь основную часть импортируемых товаров мы получаем из стран ЕС
и СНГ, где инфляция намного ниже, чем у нас", - подчеркнул экс-президент.
По словам Додона, для исправления ситуации нужно принимать срочные и нестандартные меры, "поскольку ситуация у нас нестандартная и быстро ухудшающаяся". Политик выразил сомнение, что действующее правительство может справиться с экономическим кризисом.
"Поэтому все вопросы неудержимого роста потребительских цен логично адресовать правительству, которое, к сожалению, пока не даёт на них вразумительных ответов, так же, как и не предпринимает адекватных регулирующих мер", - отметил бывший лидер Молдавии.
В конце мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме политика прошли обыски и следственные мероприятия. Вскоре ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".