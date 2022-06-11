https://ria.ru/20220611/moldaviya-1794725616.html

Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку

Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 11.06.2022

Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку

Находящийся под арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку из-за неспособности справиться с экономическим кризисом в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:58

2022-06-11T09:58

2022-06-11T09:58

в мире

молдавия

игорь додон

правительство молдавии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790813455_0:0:2272:1278_1920x0_80_0_0_9e3b67d36b7591ae52b15786d7ebd086.jpg

КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Находящийся под арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку из-за неспособности справиться с экономическим кризисом в стране.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктах проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей."Рост цен не останавливается – сейчас нам предстоит пережить увеличение тарифов на электроэнергию. И прогнозы Национального банка неутешительны – в третьем квартале инфляция может составить 31%. Если не способны с этим справиться, проявите политическую зрелость и уйдите в отставку по собственному желанию, пока это ещё возможно", - написал Додон в Telegram-канале, обращаясь к правительству и всей действующей власти.Политик сравнил показатели потребительских цен в странах Евросоюза и СНГ и продемонстрировал, что в Молдавии они на треть выше."Конечно, возросшая инфляция в большинстве стран мира объясняется резким удорожанием энергоносителей. В то же время в Молдавии фиксируются не самые большие цены на энергоресурсы по сравнению с теми же европейскими странами. Поэтому объяснить нашу ситуацию с высокой инфляцией общемировым подорожанием энергетических ресурсов невозможно. Аналогично нельзя её объяснить и влиянием так называемой импортируемой инфляции. Ведь основную часть импортируемых товаров мы получаем из стран ЕС и СНГ, где инфляция намного ниже, чем у нас", - подчеркнул экс-президент.По словам Додона, для исправления ситуации нужно принимать срочные и нестандартные меры, "поскольку ситуация у нас нестандартная и быстро ухудшающаяся". Политик выразил сомнение, что действующее правительство может справиться с экономическим кризисом."Поэтому все вопросы неудержимого роста потребительских цен логично адресовать правительству, которое, к сожалению, пока не даёт на них вразумительных ответов, так же, как и не предпринимает адекватных регулирующих мер", - отметил бывший лидер Молдавии.В конце мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме политика прошли обыски и следственные мероприятия. Вскоре ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220601/tarify-1792469424.html

https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html

https://ria.ru/20220603/urozhay-1792807293.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон, правительство молдавии