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В Приморье медвежонок ранил ребенка и пенсионерку - РИА Новости, 11.06.2022
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В Приморье медвежонок ранил ребенка и пенсионерку
В Приморье медвежонок ранил ребенка и пенсионерку - РИА Новости, 11.06.2022
В Приморье медвежонок ранил ребенка и пенсионерку
Годовалый медвежонок забежал в огород в селе Яковлевка Приморского края и ранил 5-летнюю девочку, также пострадала пенсионерка, которая пыталась его отогнать,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:41
2022-06-11T16:41
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Годовалый медвежонок забежал в огород в селе Яковлевка Приморского края и ранил 5-летнюю девочку, также пострадала пенсионерка, которая пыталась его отогнать, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Яковлевского района.По его словам, 5-летнюю девочку отвезли в больницу, данных о ее состоянии и травмах пока нет. Пенсионерке оказали помощь медики скорой помощи на месте. В ЕДДС уточнили, что, предварительно, медведь – годовалый. Сейчас зверя ищут, местные жители сообщают о том, что видели его, добавил собеседник.
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происшествия, приморский край
16:41 11.06.2022
 
В Приморье медвежонок ранил ребенка и пенсионерку

Медвежонок забрался в огород и ранил пятилетнюю девочку и пенсионерку в приморском селе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБурый медвежонок
Бурый медвежонок - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Бурый медвежонок. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Годовалый медвежонок забежал в огород в селе Яковлевка Приморского края и ранил 5-летнюю девочку, также пострадала пенсионерка, которая пыталась его отогнать, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Яковлевского района.
"Девочка гуляла во дворе, медведь вышел на огород, как-то перелез через сетки, заборы. Он бежал и по пути снес ребенка, или целенаправленно бежал к ней. Рядом находилась женщина... она взяла лейку и пыталась медведя отогнать, ей тоже досталось", - сказал собеседник.
По его словам, 5-летнюю девочку отвезли в больницу, данных о ее состоянии и травмах пока нет. Пенсионерке оказали помощь медики скорой помощи на месте. В ЕДДС уточнили, что, предварительно, медведь – годовалый. Сейчас зверя ищут, местные жители сообщают о том, что видели его, добавил собеседник.
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