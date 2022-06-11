https://ria.ru/20220611/medved-1794783661.html

В Приморье медвежонок ранил ребенка и пенсионерку

В Приморье медвежонок ранил ребенка и пенсионерку - РИА Новости, 11.06.2022

В Приморье медвежонок ранил ребенка и пенсионерку

Годовалый медвежонок забежал в огород в селе Яковлевка Приморского края и ранил 5-летнюю девочку, также пострадала пенсионерка, которая пыталась его отогнать,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:41

2022-06-11T16:41

2022-06-11T16:41

происшествия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141581/61/1415816178_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_04bc6d8471eaa07a9a52333c39d72948.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Годовалый медвежонок забежал в огород в селе Яковлевка Приморского края и ранил 5-летнюю девочку, также пострадала пенсионерка, которая пыталась его отогнать, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Яковлевского района.По его словам, 5-летнюю девочку отвезли в больницу, данных о ее состоянии и травмах пока нет. Пенсионерке оказали помощь медики скорой помощи на месте. В ЕДДС уточнили, что, предварительно, медведь – годовалый. Сейчас зверя ищут, местные жители сообщают о том, что видели его, добавил собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/medvezhonok-1789194762.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край