https://ria.ru/20220611/mariupol-1794757650.html

Следователи СК осмотрели поврежденный детсад в Мариуполе

Следователи СК осмотрели поврежденный детсад в Мариуполе - РИА Новости, 11.06.2022

Следователи СК осмотрели поврежденный детсад в Мариуполе

Следователи Следственного комитета России провели в Мариуполе осмотр поврежденного украинскими боевиками детского сада номер 163, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T13:40

2022-06-11T13:40

2022-06-11T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

мариуполь

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МАРИУПОЛЬ, 11 июнь - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России провели в Мариуполе осмотр поврежденного украинскими боевиками детского сада номер 163, передает корреспондент РИА Новости.В рамках следственных мероприятий следователями в воздух был поднят квадрокоптер и с него была произведена фото- и видеосъемка учебного заведения. Кроме того, специалисты СК РФ провели тщательный осмотр помещений садика изнутри. Повреждения были зафиксированы.Следователи СК на постоянной основе работают в Мариуполе. Оперативные группы фиксируют факты военных преступлений киевского режима, проводят следственные действия по определению характера повреждений и общаются со свидетелями, передаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/zhilety-1794484977.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)