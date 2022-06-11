Рейтинг@Mail.ru
Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/kuba-1794779947.html
Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы
Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы - РИА Новости, 11.06.2022
Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой, по которым Гаване предоставляется отсрочка... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:06
2022-06-11T16:06
экономика
куба
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c83180c784866889bee2bd1faa21e67b.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой, по которым Гаване предоставляется отсрочка платежей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Протоколы вносят изменения в соглашения о предоставлении кредитов Кубе от 30 января 2009 года, от 20 марта 2017 года и от 19 июля 2019 года. Документы предусматривают отсрочку и реструктуризацию платежей.В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по госкредитам РФ, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими банками и экспортерами. В связи с этим Куба обратилась к России с просьбой пересмотреть условия погашения задолженности.
https://ria.ru/20220611/kosmos-1794778038.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_be3232780fa8c535ee99f1fef6a7e437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, куба, россия, владимир путин
16:06 11.06.2022
 
Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы

Путин подписал закон, ратифицирующий протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой, по которым Гаване предоставляется отсрочка платежей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Протоколы вносят изменения в соглашения о предоставлении кредитов Кубе от 30 января 2009 года, от 20 марта 2017 года и от 19 июля 2019 года. Документы предусматривают отсрочку и реструктуризацию платежей.
В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.
С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по госкредитам РФ, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими банками и экспортерами. В связи с этим Куба обратилась к России с просьбой пересмотреть условия погашения задолженности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
15:57
Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
 
ЭкономикаКубаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала