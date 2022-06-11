Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы
Путин подписал закон, ратифицирующий протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой, по которым Гаване предоставляется отсрочка платежей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Протоколы вносят изменения в соглашения о предоставлении кредитов Кубе от 30 января 2009 года, от 20 марта 2017 года и от 19 июля 2019 года. Документы предусматривают отсрочку и реструктуризацию платежей.
В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.
С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по госкредитам РФ, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими банками и экспортерами. В связи с этим Куба обратилась к России с просьбой пересмотреть условия погашения задолженности.