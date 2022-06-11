https://ria.ru/20220611/kuba-1794779947.html

Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы

Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы - РИА Новости, 11.06.2022

Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой, по которым Гаване предоставляется отсрочка... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:06

2022-06-11T16:06

2022-06-11T16:06

экономика

куба

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протоколы об изменениях кредитных соглашений с Кубой, по которым Гаване предоставляется отсрочка платежей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Протоколы вносят изменения в соглашения о предоставлении кредитов Кубе от 30 января 2009 года, от 20 марта 2017 года и от 19 июля 2019 года. Документы предусматривают отсрочку и реструктуризацию платежей.В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по госкредитам РФ, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими банками и экспортерами. В связи с этим Куба обратилась к России с просьбой пересмотреть условия погашения задолженности.

https://ria.ru/20220611/kosmos-1794778038.html

куба

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, куба, россия, владимир путин