https://ria.ru/20220611/koronavirus-1794741480.html

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявлены 220 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:22

2022-06-11T11:22

2022-06-11T11:22

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 220 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 220, 118 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 241, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 773 323 случая коронавируса, выздоровели 2 582 672 человека, умерло из-за COVID 43 882 человека.

https://ria.ru/20220611/koronavirus-1794738814.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии