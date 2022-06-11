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В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220611/koronavirus-1794741480.html
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлены 220 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:22
2022-06-11T11:22
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общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 220 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 220, 118 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 241, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 773 323 случая коронавируса, выздоровели 2 582 672 человека, умерло из-за COVID 43 882 человека.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:22 11.06.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19

В Москве выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 220 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 220, 118 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 241, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 773 323 случая коронавируса, выздоровели 2 582 672 человека, умерло из-за COVID 43 882 человека.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11:05Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19
 
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