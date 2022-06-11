https://ria.ru/20220611/koronavirus-1794741480.html
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлены 220 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:22
2022-06-11T11:22
2022-06-11T11:22
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 220 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 220, 118 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 241, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 773 323 случая коронавируса, выздоровели 2 582 672 человека, умерло из-за COVID 43 882 человека.
https://ria.ru/20220611/koronavirus-1794738814.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом