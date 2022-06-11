https://ria.ru/20220611/koronavirus-1794738814.html

В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19

Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:05

2022-06-11T11:05

2022-06-11T11:05

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839774_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_cb1886900c95c3ab8902ddf7b547962f.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 июня 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1362 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 34 регионах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны.Сообщается, что за сутки в России выявлены 3627 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3627 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.Также за сутки выздоровели 4827 человек после лечения от COVID-19, на 11,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 4827 человек, или на 11,4% больше в сравнении с 10 июня 2022 года",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220610/immunitet-1794573529.html

https://ria.ru/20220610/maski-1794625088.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии