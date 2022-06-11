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В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220611/koronavirus-1794738814.html
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19
Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:05
2022-06-11T11:05
распространение коронавируса
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общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 июня 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1362 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 34 регионах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны.Сообщается, что за сутки в России выявлены 3627 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3627 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.Также за сутки выздоровели 4827 человек после лечения от COVID-19, на 11,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 4827 человек, или на 11,4% больше в сравнении с 10 июня 2022 года",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220610/immunitet-1794573529.html
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 11.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 3627 новых случаев COVID-19, выздоровели 4827 пациентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 11 июня 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1362 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что за сутки в России выявлены 3627 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 3627 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.
Также за сутки выздоровели 4827 человек после лечения от COVID-19, на 11,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровели за сутки 4827 человек, или на 11,4% больше в сравнении с 10 июня 2022 года",- говорится в сообщении.
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