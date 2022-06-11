https://ria.ru/20220611/koronavirus-1794738814.html
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19
Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:05
2022-06-11T11:05
2022-06-11T11:05
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 июня 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1362 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 34 регионах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны.Сообщается, что за сутки в России выявлены 3627 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3627 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.Также за сутки выздоровели 4827 человек после лечения от COVID-19, на 11,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 4827 человек, или на 11,4% больше в сравнении с 10 июня 2022 года",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220610/immunitet-1794573529.html
https://ria.ru/20220610/maski-1794625088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 1362 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 3627 новых случаев COVID-19, выздоровели 4827 пациентов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 11 июня 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1362 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 34 регионах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны.
Сообщается, что за сутки в России
выявлены 3627 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 3627 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.
Также за сутки выздоровели 4827 человек после лечения от COVID-19, на 11,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровели за сутки 4827 человек, или на 11,4% больше в сравнении с 10 июня 2022 года",- говорится в сообщении.