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Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране - РИА Новости, 11.06.2022
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Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране
Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране - РИА Новости, 11.06.2022
Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "оскорбительной" резолюцию Европарламента, в которой призывается ввести санкции против миллиардера и... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:38
2022-06-11T14:38
в мире
европарламент
бидзина иванишвили
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "оскорбительной" резолюцию Европарламента, в которой призывается ввести санкции против миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.Ранее Европарламент принял резолюцию "Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой критикуется правительство "Грузинской мечты" за ситуацию со свободой прессы. Документ так же призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили."Конечно же, эта резолюция пропитана ложью, недостоверной информацией и является оскорбительной... Такая резолюция Европарламента не имеет решающего значения в проходящем процессе, в процессе принятия решений, и ее роль, можно сказать, символическая... В этой резолюции отброшена всякая разумность и рациональность. Конечно, слишком много фактических неточностей, слишком много лжи, что меня очень огорчает", - заявил премьер журналистам.
https://ria.ru/20211004/ofshory-1752983838.html
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в мире, европарламент, бидзина иванишвили, грузия, ираклий гарибашвили
14:38 11.06.2022
 
Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране

Премьер Грузии Гарибашвили назвал резолюцию ЕП о санкциях против Иванишвили оскорбительной

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "оскорбительной" резолюцию Европарламента, в которой призывается ввести санкции против миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Ранее Европарламент принял резолюцию "Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой критикуется правительство "Грузинской мечты" за ситуацию со свободой прессы. Документ так же призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
"Конечно же, эта резолюция пропитана ложью, недостоверной информацией и является оскорбительной... Такая резолюция Европарламента не имеет решающего значения в проходящем процессе, в процессе принятия решений, и ее роль, можно сказать, символическая... В этой резолюции отброшена всякая разумность и рациональность. Конечно, слишком много фактических неточностей, слишком много лжи, что меня очень огорчает", - заявил премьер журналистам.
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В миреЕвропарламентБидзина ИванишвилиГрузияИраклий Гарибашвили
 
 
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