https://ria.ru/20220611/gruziya-1794766098.html
Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране
Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране - РИА Новости, 11.06.2022
Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "оскорбительной" резолюцию Европарламента, в которой призывается ввести санкции против миллиардера и... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:38
2022-06-11T14:38
2022-06-11T14:38
в мире
европарламент
бидзина иванишвили
грузия
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905110_0:83:2936:1735_1920x0_80_0_0_7a362d910339bbaa1e39e2d0e5e60c14.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "оскорбительной" резолюцию Европарламента, в которой призывается ввести санкции против миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.Ранее Европарламент принял резолюцию "Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой критикуется правительство "Грузинской мечты" за ситуацию со свободой прессы. Документ так же призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили."Конечно же, эта резолюция пропитана ложью, недостоверной информацией и является оскорбительной... Такая резолюция Европарламента не имеет решающего значения в проходящем процессе, в процессе принятия решений, и ее роль, можно сказать, символическая... В этой резолюции отброшена всякая разумность и рациональность. Конечно, слишком много фактических неточностей, слишком много лжи, что меня очень огорчает", - заявил премьер журналистам.
https://ria.ru/20211004/ofshory-1752983838.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_431beec64f90603d56554611ac167a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европарламент, бидзина иванишвили, грузия, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране
Премьер Грузии Гарибашвили назвал резолюцию ЕП о санкциях против Иванишвили оскорбительной
ТБИЛИСИ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "оскорбительной" резолюцию Европарламента, в которой призывается ввести санкции против миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Ранее Европарламент
принял резолюцию "Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой критикуется правительство "Грузинской мечты" за ситуацию со свободой прессы. Документ так же призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили
.
"Конечно же, эта резолюция пропитана ложью, недостоверной информацией и является оскорбительной... Такая резолюция Европарламента не имеет решающего значения в проходящем процессе, в процессе принятия решений, и ее роль, можно сказать, символическая... В этой резолюции отброшена всякая разумность и рациональность. Конечно, слишком много фактических неточностей, слишком много лжи, что меня очень огорчает", - заявил премьер журналистам.