https://ria.ru/20220611/gruziya-1794766098.html

Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране

Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране - РИА Новости, 11.06.2022

Премьер Грузии возмутился резолюцией ЕП о нарушении свободы СМИ в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "оскорбительной" резолюцию Европарламента, в которой призывается ввести санкции против миллиардера и... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:38

2022-06-11T14:38

2022-06-11T14:38

в мире

европарламент

бидзина иванишвили

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "оскорбительной" резолюцию Европарламента, в которой призывается ввести санкции против миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.Ранее Европарламент принял резолюцию "Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой критикуется правительство "Грузинской мечты" за ситуацию со свободой прессы. Документ так же призывает ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили."Конечно же, эта резолюция пропитана ложью, недостоверной информацией и является оскорбительной... Такая резолюция Европарламента не имеет решающего значения в проходящем процессе, в процессе принятия решений, и ее роль, можно сказать, символическая... В этой резолюции отброшена всякая разумность и рациональность. Конечно, слишком много фактических неточностей, слишком много лжи, что меня очень огорчает", - заявил премьер журналистам.

https://ria.ru/20211004/ofshory-1752983838.html

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Ольга Фомченкова

в мире, европарламент, бидзина иванишвили, грузия, ираклий гарибашвили