https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794738099.html
Жителям Херсонской области спишут долги перед украинскими банками
Жителям Херсонской области спишут долги перед украинскими банками - РИА Новости, 11.06.2022
Жителям Херсонской области спишут долги перед украинскими банками
Жителям Херсонской области спишут долги перед украинскими банками, пообещал заместитель главы местной военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:03
2022-06-11T11:03
2022-06-11T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Жителям Херсонской области спишут долги перед украинскими банками, пообещал заместитель главы местной военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале."Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков, будут списаны", — сказал он.Замглавы ВГА добавил, что Херсонская область приступает к максимальным выплатам социальных пособий и к формированию пенсионной программы. Он также предупредил, что без российского гражданства нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии.Российские военные в марте взяли под контроль всю Херсонскую область. Там работает военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. При этом украинские войска продолжают обстрелы со стороны Николаева, а киевские власти отключили местным жителям мобильную связь и перестали выплачивать пенсии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220611/kherson-1794736874.html
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в мире, экономика, херсонская область , запорожская область, украина
11:03 11.06.2022 (обновлено: 15:55 11.06.2022)
Жителям Херсонской области спишут долги перед украинскими банками
Замглавы ВГА Стремоусов: долги жителей Херсонской области перед украинскими банками спишут