https://ria.ru/20220611/dtp-1794722670.html

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.06.2022

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли, семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:39

2022-06-11T09:39

2022-06-11T16:39

происшествия

оренбургский район

орск

оренбург

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УФА, 11 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.По данным ведомства, авария произошла на 47-м километре автодороги Оренбург — Орск.В районе села Вязовка Оренбургского района 31-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", информирует полиция."В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли и 7 пострадали. Сотрудники полиции находятся на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

оренбургский район

орск

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургский район, орск, оренбург