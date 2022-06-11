https://ria.ru/20220611/dtp-1794722670.html
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.06.2022
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:39
2022-06-11T09:39
2022-06-11T16:39
происшествия
оренбургский район
орск
оренбург
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УФА, 11 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.По данным ведомства, авария произошла на 47-м километре автодороги Оренбург — Орск.В районе села Вязовка Оренбургского района 31-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", информирует полиция."В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли и 7 пострадали. Сотрудники полиции находятся на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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Смертельное ДТП в Оренбургской области. Момент аварии
Смертельное ДТП в Оренбургской области. Момент аварии
2022-06-11T09:39
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, оренбургский район, орск, оренбург
09:39 11.06.2022 (обновлено: 16:39 11.06.2022)
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и семь пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области