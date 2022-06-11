Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/dtp-1794722670.html
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.06.2022
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:39
2022-06-11T16:39
происшествия
оренбургский район
орск
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794732254_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8404cde858cfbc3a86da31d2c0f8994.jpg
УФА, 11 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.По данным ведомства, авария произошла на 47-м километре автодороги Оренбург — Орск.В районе села Вязовка Оренбургского района 31-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", информирует полиция."В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли и 7 пострадали. Сотрудники полиции находятся на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
оренбургский район
орск
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Смертельное ДТП в Оренбургской области. Момент аварии
Смертельное ДТП в Оренбургской области. Момент аварии
2022-06-11T09:39
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794732254_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13c6bd460b95ae495a20d31e78665f29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургский район, орск, оренбург
09:39 11.06.2022 (обновлено: 16:39 11.06.2022)
 
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и семь пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области

Читать ria.ru в
УФА, 11 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла на 47-м километре автодороги ОренбургОрск.
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиНа месте ДТП с участием двух легковых автомобилей LADA Largus и Ford Mondeo в Оренбургской области. 11 июня 2022
На месте ДТП с участием двух легковых автомобилей LADA Largus и Ford Mondeo в Оренбургской области. 11 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
На месте ДТП с участием двух легковых автомобилей LADA Largus и Ford Mondeo в Оренбургской области. 11 июня 2022
В районе села Вязовка Оренбургского района 31-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", информирует полиция.
"В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли и 7 пострадали. Сотрудники полиции находятся на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияОренбургский районОрскОренбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала