https://ria.ru/20220611/donbass-1794784569.html

В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ

В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022

В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ

Более 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, школу и детский сад, оказались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, отключен... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:52

2022-06-11T16:52

2022-06-11T16:55

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горловка

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Более 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, школу и детский сад, оказались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, отключен Восточный РЭС, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Горловку, отключен Восточный РЭС. В результате обстрела отключены более 1200 абонентов, включая больницу, школу и детский сад", - сообщили в штабе.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донбасс, вооруженные силы украины, украина, днр, ситуация в днр и лнр