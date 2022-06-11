Рейтинг@Mail.ru
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/donbass-1794784569.html
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ
Более 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, школу и детский сад, оказались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, отключен... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:52
2022-06-11T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
украина
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774986975_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_9f63f1781c38b96a9ac3b7b7eaf3066c.jpg
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Более 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, школу и детский сад, оказались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, отключен Восточный РЭС, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Горловку, отключен Восточный РЭС. В результате обстрела отключены более 1200 абонентов, включая больницу, школу и детский сад", - сообщили в штабе.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
горловка
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774986975_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_1c36750b7aca36332fbf4b2247e01036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донбасс, вооруженные силы украины, украина, днр, ситуация в днр и лнр
16:52 11.06.2022 (обновлено: 16:55 11.06.2022)
 
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ

ДНР: 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, остались без света из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРемонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела Горловки
Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Более 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, школу и детский сад, оказались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, отключен Восточный РЭС, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Горловку, отключен Восточный РЭС. В результате обстрела отключены более 1200 абонентов, включая больницу, школу и детский сад", - сообщили в штабе.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала