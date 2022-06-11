https://ria.ru/20220611/donbass-1794784569.html
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ
Более 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, школу и детский сад, оказались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, отключен... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:52
2022-06-11T16:52
2022-06-11T16:55
специальная военная операция на украине
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днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Более 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, школу и детский сад, оказались без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, отключен Восточный РЭС, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Горловку, отключен Восточный РЭС. В результате обстрела отключены более 1200 абонентов, включая больницу, школу и детский сад", - сообщили в штабе.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донбасс, вооруженные силы украины, украина, днр, ситуация в днр и лнр
16:52 11.06.2022 (обновлено: 16:55 11.06.2022)
В Горловке школа, больница и детсад остались без света из-за обстрела ВСУ
ДНР: 1200 абонентов в Горловке, включая больницу, остались без света из-за обстрела ВСУ