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В Горловке загорелись жилые дома и бумажная фабрика после обстрела ВСУ
В Горловке загорелись жилые дома и бумажная фабрика после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
В Горловке загорелись жилые дома и бумажная фабрика после обстрела ВСУ
Произошло возгорание Горловской бумажной фабрики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:42
2022-06-11T14:42
2022-06-11T14:42
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горловка
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Произошло возгорание Горловской бумажной фабрики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ нанесли удар по Центрально-городскому району Горловки. В результате обстрела… фиксируют возгорание жилых домов и Горловской бумажной фабрики. Также перебит газопровод высокого давления", - говорится в сообщении.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220611/donbass-1794745623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке загорелись жилые дома и бумажная фабрика после обстрела ВСУ
Штаб обороны ДНР: бумажная фабрика и жилые дома загорелись в Горловке после обстрела ВСУ