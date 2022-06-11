https://ria.ru/20220611/donbass-1794766763.html

В Горловке загорелись жилые дома и бумажная фабрика после обстрела ВСУ

В Горловке загорелись жилые дома и бумажная фабрика после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022

В Горловке загорелись жилые дома и бумажная фабрика после обстрела ВСУ

Произошло возгорание Горловской бумажной фабрики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:42

2022-06-11T14:42

2022-06-11T14:42

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Произошло возгорание Горловской бумажной фабрики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ нанесли удар по Центрально-городскому району Горловки. В результате обстрела… фиксируют возгорание жилых домов и Горловской бумажной фабрики. Также перебит газопровод высокого давления", - говорится в сообщении.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220611/donbass-1794745623.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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