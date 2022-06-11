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Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска
Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска - РИА Новости, 11.06.2022
Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска
Украинские войска практически ежедневно ведут обстрелы жилых районов освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:30
2022-06-11T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
светлодарск
днр
донбасс
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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 11 июн - РИА Новости. Украинские войска практически ежедневно ведут обстрелы жилых районов освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике, рассказали РИА Новости местные жители.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного и ранении еще одного человека во время артиллерийского удара по рыночной площади в Светлодарске."Часто обстреливают, каждый день и по два раза на день. Знают, что жилые дома, но им же все равно", - рассказала РИА Новости жительница Светлодарска Лариса.Она уточнила, что на днях в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли два жителя в центре города. По мнению местного жителя Николая, основная цель отступивших от города украинских войск оставить за собой разрушенные города."А какая им (украинским войскам – ред.) разница? Вы же видели другие города разрушенные, у них цель разрушить", - считает Николай.Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.
https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, светлодарск, днр, донбасс
14:30 11.06.2022
 
Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска

Жительница Светлодарска Лариса сообщила о регулярных обстрелах со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревшая техника ВСУ на въезде в Светлодарск
Сгоревшая техника ВСУ на въезде в Светлодарск - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сгоревшая техника ВСУ на въезде в Светлодарск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 11 июн - РИА Новости. Украинские войска практически ежедневно ведут обстрелы жилых районов освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике, рассказали РИА Новости местные жители.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного и ранении еще одного человека во время артиллерийского удара по рыночной площади в Светлодарске.
"Часто обстреливают, каждый день и по два раза на день. Знают, что жилые дома, но им же все равно", - рассказала РИА Новости жительница Светлодарска Лариса.
Она уточнила, что на днях в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли два жителя в центре города. По мнению местного жителя Николая, основная цель отступивших от города украинских войск оставить за собой разрушенные города.
"А какая им (украинским войскам – ред.) разница? Вы же видели другие города разрушенные, у них цель разрушить", - считает Николай.
Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСветлодарскДНРДонбасс
 
 
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