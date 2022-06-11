https://ria.ru/20220611/donbass-1794764956.html

Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска

Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска - РИА Новости, 11.06.2022

Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска

Украинские войска практически ежедневно ведут обстрелы жилых районов освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:30

2022-06-11T14:30

2022-06-11T14:30

специальная военная операция на украине

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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 11 июн - РИА Новости. Украинские войска практически ежедневно ведут обстрелы жилых районов освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике, рассказали РИА Новости местные жители.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного и ранении еще одного человека во время артиллерийского удара по рыночной площади в Светлодарске."Часто обстреливают, каждый день и по два раза на день. Знают, что жилые дома, но им же все равно", - рассказала РИА Новости жительница Светлодарска Лариса.Она уточнила, что на днях в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли два жителя в центре города. По мнению местного жителя Николая, основная цель отступивших от города украинских войск оставить за собой разрушенные города."А какая им (украинским войскам – ред.) разница? Вы же видели другие города разрушенные, у них цель разрушить", - считает Николай.Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.

https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, светлодарск, днр, донбасс