https://ria.ru/20220611/donbass-1794764956.html
Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска
Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска - РИА Новости, 11.06.2022
Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска
Украинские войска практически ежедневно ведут обстрелы жилых районов освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:30
2022-06-11T14:30
2022-06-11T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
светлодарск
днр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791059943_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6657eb3c79305a806c1c78f40fe29f8d.jpg
СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 11 июн - РИА Новости. Украинские войска практически ежедневно ведут обстрелы жилых районов освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике, рассказали РИА Новости местные жители.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного и ранении еще одного человека во время артиллерийского удара по рыночной площади в Светлодарске."Часто обстреливают, каждый день и по два раза на день. Знают, что жилые дома, но им же все равно", - рассказала РИА Новости жительница Светлодарска Лариса.Она уточнила, что на днях в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли два жителя в центре города. По мнению местного жителя Николая, основная цель отступивших от города украинских войск оставить за собой разрушенные города."А какая им (украинским войскам – ред.) разница? Вы же видели другие города разрушенные, у них цель разрушить", - считает Николай.Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.
https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html
донецкая народная республика
украина
светлодарск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791059943_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_8ce974b6c126fee1d6c83a57e11d4a03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, светлодарск, днр, донбасс
Очевидцы заявили о ежедневных обстрелах ВСУ жилых районов Светлодарска
Жительница Светлодарска Лариса сообщила о регулярных обстрелах со стороны украинских войск
СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 11 июн - РИА Новости. Украинские войска практически ежедневно ведут обстрелы жилых районов освобожденного города Светлодарск в Донецкой народной республике, рассказали РИА Новости местные жители.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР
сообщил о гибели одного и ранении еще одного человека во время артиллерийского удара по рыночной площади в Светлодарске
.
"Часто обстреливают, каждый день и по два раза на день. Знают, что жилые дома, но им же все равно", - рассказала РИА Новости жительница Светлодарска Лариса.
Она уточнила, что на днях в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли два жителя в центре города. По мнению местного жителя Николая, основная цель отступивших от города украинских войск оставить за собой разрушенные города.
"А какая им (украинским войскам – ред.) разница? Вы же видели другие города разрушенные, у них цель разрушить", - считает Николай.
Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево
в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе
тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.