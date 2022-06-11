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Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому в ДНР
Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому в ДНР
Украинские войска в 13.00 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T13:32
2022-06-11T13:32
2022-06-11T13:32
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вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.00 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве республики.В субботу в СЦКК также заявили, что украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Гольмовский и Русский край в ДНР.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, днр
Украинские войска выпустили десять снарядов по Гольмовскому в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять 155-миллиметровых снарядов по Гольмовскому