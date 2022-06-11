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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 12.55 мск выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T13:21

2022-06-11T13:21

2022-06-11T13:21

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 мск выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.55 – населенный пункт Острое - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

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