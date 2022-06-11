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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 12.55 мск выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T13:21
2022-06-11T13:21
2022-06-11T13:21
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 мск выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.55 – населенный пункт Острое - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 миллиметра