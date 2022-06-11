https://ria.ru/20220611/donbass-1794754643.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска в 12.55 выпустили по Донецку пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Национальной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T13:17

2022-06-11T13:17

2022-06-11T13:17

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 выпустили по Донецку пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Национальной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс