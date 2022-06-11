https://ria.ru/20220611/donbass-1794754643.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска в 12.55 выпустили по Донецку пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Национальной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T13:17
2022-06-11T13:17
2022-06-11T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 выпустили по Донецку пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Национальной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецк (днр)
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов калибра 122 миллиметра