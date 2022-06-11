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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Русский край в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Русский край в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Русский край в ДНР

Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Гольмовский и Русский край в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:31

2022-06-11T12:31

2022-06-11T12:31

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Гольмовский и Русский край в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Гольмовскому выпущено восемь снарядов, а по Русскому краю - десять.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины