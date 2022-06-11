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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Русский край в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Русский край в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Русский край в ДНР
Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Гольмовский и Русский край в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:31
2022-06-11T12:31
2022-06-11T12:31
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Гольмовский и Русский край в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Гольмовскому выпущено восемь снарядов, а по Русскому краю - десять.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Русский край в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов крупного калибра по Гольмовскому и Русскому краю