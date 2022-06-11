https://ria.ru/20220611/donbass-1794745623.html
Число жителей Горловки, раненных при обстреле ВСУ, выросло до пяти
Число жителей Горловки, раненных при обстреле ВСУ, выросло до пяти - РИА Новости, 11.06.2022
Число жителей Горловки, раненных при обстреле ВСУ, выросло до пяти
Число раненых в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:55
2022-06-11T11:55
2022-06-11T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Число раненых в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что три мирных жителя ранены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск."Число раненных мирных жителей при массированном обстреле ВФУ по жилым кварталам Горловки возросло до 5", - говорится в сообщении.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, украина
11:55 11.06.2022 (обновлено: 12:06 11.06.2022)
Число жителей Горловки, раненных при обстреле ВСУ, выросло до пяти
Штаб обороны ДНР: число жителей, раненных при обстреле Горловки ВСУ, выросло до пяти