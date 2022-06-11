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Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.06.2022
Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Три мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:34
2022-06-11T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
украина
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."ВФУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки! Двое раненых мирных по ул. Нестерова, 9. Еще один гражданский ранен по ул. Минина и Пожарского, 140. Сотрудники МЧС выехали на ликвидацию пожара", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале мэра.
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горловка
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в мире, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
10:34 11.06.2022 (обновлено: 11:48 11.06.2022)
 
Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Мэр Горловки Приходько сообщил о трех мирных жителях, раненных при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"ВФУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки! Двое раненых мирных по ул. Нестерова, 9. Еще один гражданский ранен по ул. Минина и Пожарского, 140. Сотрудники МЧС выехали на ликвидацию пожара", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале мэра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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