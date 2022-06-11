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Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.06.2022

Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Три мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:34

2022-06-11T10:34

2022-06-11T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

днр

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."ВФУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки! Двое раненых мирных по ул. Нестерова, 9. Еще один гражданский ранен по ул. Минина и Пожарского, 140. Сотрудники МЧС выехали на ликвидацию пожара", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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