https://ria.ru/20220611/donbass-1794744356.html
Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.06.2022
Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Три мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:34
2022-06-11T10:34
2022-06-11T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
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украина
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."ВФУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки! Двое раненых мирных по ул. Нестерова, 9. Еще один гражданский ранен по ул. Минина и Пожарского, 140. Сотрудники МЧС выехали на ликвидацию пожара", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
10:34 11.06.2022 (обновлено: 11:48 11.06.2022)
Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Мэр Горловки Приходько сообщил о трех мирных жителях, раненных при обстреле со стороны ВСУ