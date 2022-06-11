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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в 10.30 в субботу обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:37
2022-06-11T11:37
2022-06-11T11:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 в субботу обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов калибра 155 миллиметров