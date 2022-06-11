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Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных - РИА Новости, 11.06.2022
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что за сутки уничтожены танк, два БРТ и до 70 украинских силовиков. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:51
2022-06-11T10:51
2022-06-11T11:06
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что за сутки уничтожены танк, два БРТ и до 70 украинских силовиков.В пятницу Народная милиция ДНР заявляла, что за минувшие сутки уничтожены одна РСЗО "Град", два танка и более 70 украинских силовиков."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк, два БТР-2, две огневых позиции 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, два грузовых транспортных средства и до 70 человек личного состава, подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:51 11.06.2022 (обновлено: 11:06 11.06.2022)
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных за сутки