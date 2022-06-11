https://ria.ru/20220611/donbass-1794732692.html
ВСУ обстреляли из "Урагана" Петровское и выпустили пять снарядов по Донецку
ВСУ обстреляли из "Урагана" Петровское и выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.06.2022
ВСУ обстреляли из "Урагана" Петровское и выпустили пять снарядов по Донецку
Украинские войска за 15 минут выпустили одну ракету из БМ-27 "Ураган" по Петровскому в ДНР и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:44
2022-06-11T10:44
2022-06-11T10:55
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили одну ракету из БМ-27 "Ураган" по Петровскому в ДНР и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что населенный пункт Петровское был обстрелян со стороны Новомихайловки, а Кировский район Донецка - со стороны населенного пункта Пески.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина
10:44 11.06.2022 (обновлено: 10:55 11.06.2022)
ВСУ обстреляли из "Урагана" Петровское и выпустили пять снарядов по Донецку
ДНР: ВСУ выпустили ракету из "Урагана" по Петровскому и пять снарядов по Донецку