https://ria.ru/20220611/donbass-1794732692.html

ВСУ обстреляли из "Урагана" Петровское и выпустили пять снарядов по Донецку

ВСУ обстреляли из "Урагана" Петровское и выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.06.2022

ВСУ обстреляли из "Урагана" Петровское и выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские войска за 15 минут выпустили одну ракету из БМ-27 "Ураган" по Петровскому в ДНР и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:44

2022-06-11T10:44

2022-06-11T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

днр

ситуация в днр и лнр

донбасс

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили одну ракету из БМ-27 "Ураган" по Петровскому в ДНР и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что населенный пункт Петровское был обстрелян со стороны Новомихайловки, а Кировский район Донецка - со стороны населенного пункта Пески.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина