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Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку, за 12 минут выпущено 3 мины и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:01
2022-06-11T10:01
2022-06-11T10:12
специальная военная операция на украине
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку, за 12 минут выпущено 3 мины и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.28 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 9.40 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, горловка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
10:01 11.06.2022 (обновлено: 10:12 11.06.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному и Горловке три мины и десять снарядов