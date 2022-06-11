Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/donbass-1794726479.html
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку, за 12 минут выпущено 3 мины и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:01
2022-06-11T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
горловка
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку, за 12 минут выпущено 3 мины и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.28 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 9.40 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донбасс
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, горловка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
10:01 11.06.2022 (обновлено: 10:12 11.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному и Горловке три мины и десять снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку, за 12 минут выпущено 3 мины и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.28 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 9.40 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассГорловкаДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала