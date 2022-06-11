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Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку

Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку

Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку, за 12 минут выпущено 3 мины и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:01

2022-06-11T10:01

2022-06-11T10:12

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку, за 12 минут выпущено 3 мины и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.28 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 9.40 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, горловка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины