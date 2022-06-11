https://ria.ru/20220611/donbass-1794720658.html
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:27
2022-06-11T09:27
2022-06-11T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794614961_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_fe8b8e36f45bd40150875d7802214366.jpg
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 522 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня-подростка 2007 г.р., в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794614961_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_71fab45e5510032f0089c141839ecd59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, вооруженные силы украины, украина
09:27 11.06.2022 (обновлено: 09:28 11.06.2022)
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике 522 единицы боеприпасов