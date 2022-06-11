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Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:27
2022-06-11T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
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днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 522 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня-подростка 2007 г.р., в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
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в мире, донбасс, днр, вооруженные силы украины, украина
09:27 11.06.2022 (обновлено: 09:28 11.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике 522 единицы боеприпасов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке
Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 522 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня-подростка 2007 г.р., в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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