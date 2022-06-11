https://ria.ru/20220611/donbass-1794720658.html

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:27

2022-06-11T09:27

2022-06-11T09:28

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 522 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 5 и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня-подростка 2007 г.р., в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, вооруженные силы украины, украина