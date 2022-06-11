Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/donbass-1794719933.html
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:17
2022-06-11T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донбасс
днр
вооруженные силы украины
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_619fdc9aee43aa553c81165bae6d87d3.jpg
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил мэр города Иван Приходько."Всего с 24.02.22 количество обстрелов – 3 702, за сутки – 83, всего с 24.02.22 погибшие – 24, раненые 132", - следует из данных, размещенных в Telegram-канале мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
горловка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d63598fca054d06392354521f31208e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донбасс, днр, вооруженные силы украины, иван приходько
09:17 11.06.2022
 
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз

Мэр Приходько: с 24 февраля от обстрелов ВСУ в Горловке 24 человека погибли и 132 ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Всего с 24.02.22 количество обстрелов – 3 702, за сутки – 83, всего с 24.02.22 погибшие – 24, раненые 132", - следует из данных, размещенных в Telegram-канале мэра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонбассДНРВооруженные силы УкраиныИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала