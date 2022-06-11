https://ria.ru/20220611/donbass-1794719933.html

Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз

Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз

Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:17

2022-06-11T09:17

2022-06-11T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донбасс

днр

вооруженные силы украины

иван приходько

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил мэр города Иван Приходько."Всего с 24.02.22 количество обстрелов – 3 702, за сутки – 83, всего с 24.02.22 погибшие – 24, раненые 132", - следует из данных, размещенных в Telegram-канале мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донбасс, днр, вооруженные силы украины, иван приходько