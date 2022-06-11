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Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:17
2022-06-11T09:17
2022-06-11T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донбасс
днр
вооруженные силы украины
иван приходько
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил мэр города Иван Приходько."Всего с 24.02.22 количество обстрелов – 3 702, за сутки – 83, всего с 24.02.22 погибшие – 24, раненые 132", - следует из данных, размещенных в Telegram-канале мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донбасс, днр, вооруженные силы украины, иван приходько
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку более 3,7 тысячи раз
Мэр Приходько: с 24 февраля от обстрелов ВСУ в Горловке 24 человека погибли и 132 ранены