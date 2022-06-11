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На заводе "Азот" в Северодонецке заблокированы 300-400 украинских военных

На заводе "Азот" в Северодонецке заблокированы 300-400 украинских военных - РИА Новости, 11.06.2022

На заводе "Азот" в Северодонецке заблокированы 300-400 украинских военных

На северодонецком заводе "Азот" заблокированы около 400 украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:04

2022-06-11T09:04

2022-06-11T13:47

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. На северодонецком заводе "Азот" заблокированы около 400 украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник."Они концентрируются возле первой проходной химкомбината. Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода. На территории есть еще мирные, но находятся в других частях завода", — написал он.По словам Мирошника, боевики пытаются выдвигать требования — дать им выйти с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перемещения в Лисичанск."Такие требования неприемлемы и обсуждаться не будут", — подчеркнул посол.Он добавил, что с боевиками ведутся переговоры о безопасном выходе мирных жителей. Военным же, если они выпустят заложников и прекратят сопротивление, гарантируют жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными конвенциями.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что жилые кварталы города полностью освобождены. Боевые действия продолжаются в промзоне завода "Азот".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, северодонецк, украина