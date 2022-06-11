https://ria.ru/20220611/donbass-1794716038.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:16

2022-06-11T08:16

2022-06-11T08:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Гольмовский: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

украина

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецкая народная республика