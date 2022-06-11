Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять мин калибра 120 миллиметров по Гольмовскому
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донбассу
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донбассу. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Гольмовский: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.