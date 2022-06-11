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Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку
Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку
Украинские войска в 18:14 мск 25 раз выстрелили из танка по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:58
2022-06-11T18:58
2022-06-11T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18:14 мск 25 раз выстрелили из танка по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:14 - н.п. Опытное - г. Донецк: произведено 25 выстрелов из танка", - говорится в сообщении представительства.
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр)
Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ 25 раз выстрелили из танка по Донецку