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Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/dnr-1794795855.html
Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку
Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку
Украинские войска в 18:14 мск 25 раз выстрелили из танка по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:58
2022-06-11T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18:14 мск 25 раз выстрелили из танка по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:14 - н.п. Опытное - г. Донецк: произведено 25 выстрелов из танка", - говорится в сообщении представительства.
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в мире, донецк (днр)
18:58 11.06.2022
 
Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ 25 раз выстрелили из танка по Донецку

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский танк в Донецкой области
Украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский танк в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18:14 мск 25 раз выстрелили из танка по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:14 - н.п. Опытное - г. Донецк: произведено 25 выстрелов из танка", - говорится в сообщении представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)
 
 
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