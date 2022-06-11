https://ria.ru/20220611/dnr-1794795855.html

Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку

Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска 25 раз выстрелили из танка по Донецку

Украинские войска в 18:14 мск 25 раз выстрелили из танка по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:58

2022-06-11T18:58

2022-06-11T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18:14 мск 25 раз выстрелили из танка по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:14 - н.п. Опытное - г. Донецк: произведено 25 выстрелов из танка", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

донецк (днр)

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр)