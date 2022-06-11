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Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного
Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного - РИА Новости, 11.06.2022
Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного
Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:13
2022-06-11T08:13
2022-06-11T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции."Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Укрепленный район в окрестностях Доломитного, отбитый подразделениями ДНР
Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции.
2022-06-11T08:13
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PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин
08:13 11.06.2022 (обновлено: 13:45 11.06.2022)
Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного
Силы Народной милиции ДНР выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное