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Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного

Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного - РИА Новости, 11.06.2022

Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного

Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:13

2022-06-11T08:13

2022-06-11T13:45

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

владимир путин

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ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции."Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Укрепленный район в окрестностях Доломитного, отбитый подразделениями ДНР Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции. 2022-06-11T08:13 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин