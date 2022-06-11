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Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/dnr-1794715863.html
Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного
Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного - РИА Новости, 11.06.2022
Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного
Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:13
2022-06-11T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции."Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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Укрепленный район в окрестностях Доломитного, отбитый подразделениями ДНР
Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин
08:13 11.06.2022 (обновлено: 13:45 11.06.2022)
 
Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного

Силы Народной милиции ДНР выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции.
"Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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