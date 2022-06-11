https://ria.ru/20220611/blagoustroystvo-1794722013.html

В Москве начались работы по благоустройству возле станции БКЛ "Варшавская"

В Москве начались работы по благоустройству возле станции БКЛ "Варшавская" - РИА Новости, 11.06.2022

В Москве начались работы по благоустройству возле станции БКЛ "Варшавская"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Варшавская" в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:34

2022-06-11T09:34

2022-06-11T09:34

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Варшавская" в столице, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Проводятся мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции, в зону благоустройства включены Чонгарский бульвар и пространства около метро и ТЦ "Варшавский". В рамках проекта приведем в порядок тротуары, расширим пешеходную зону, заменим асфальт на проезжей части, обустроим удобные парковочные карманы для автомобилистов вдоль Варшавского шоссе", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что главная цель благоустройства - сделать удобный пешеходный маршрут к метро и новые общественные пространства для отдыха."В прошлом году на участке Чонгарского бульвара от Азовской улицы до Варшавского шоссе были выполнены работы в формате "От дома до дома", благоустройство этого года позволит сделать бульвар еще более удобным и функциональным для горожан. На нем появятся уютные зеленые зоны с плиточным покрытием, удобными скамейками, навесами и парковыми качелями, откроется площадка с уличными тренажерами", - подчеркнул Бирюков.Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными устройствами и беспроводной связью. В районе дома № 19 на Чонгарском бульваре обустроят комфортную зону отдыха и ожидания автобусов. Ширина тротуара в этом месте будет увеличена до 15 метров."В рамках благоустройства полностью обновим систему освещения: вместо старых опор с питанием от воздушных кабелей установим более 70 современных фонарей и уличных торшеров, сами линии электропередачи уберем под землю. Там, где необходимо, сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, которое позволит "зебре" и пешеходам быть заметнее для водителей в темное время суток", - рассказал заместитель мэра.Он сообщил, что возле станции БКЛ "Варшавская" высадят более 60 новых деревьев и свыше 4,3 тысячи кустарников, обустроят газон общей площадью более 20 тысяч квадратных метров и цветники. Основные работы по благоустройству в этом районе планируется завершить до конца 2022 года.

https://ria.ru/20220609/prostranstvo-1794221568.html

https://ria.ru/20220607/marshrut-1794004159.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва