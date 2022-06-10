https://ria.ru/20220610/yugra-1794629434.html

Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами

Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами - РИА Новости, 10.06.2022

Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами

Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры стал победителем XV Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:33

2022-06-10T17:33

2022-06-10T17:33

ханты-мансийский автономный округ

жкх

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры стал победителем XV Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами" благодаря грамотному планированию и управлению расходами, сообщила журналистам директор департамента финансов администрации района Татьяна Дю."У нас грамотное планирование, управление бюджетными расходами, нулевой долг на протяжении пяти лет. У нас внедряются новые современные технологии управленческого характера, например, у нас существует бюджет развития, куда включаются расходы, связанные с решением жилищных вопросов, на ремонт и инвестиции в объекты социальной и коммунальной сферы. Этот бюджет развития, в отличии от других территорий, у нас очень высок, он занимает порядка четверти собственных доходов района", - сказала Татьяна Дю.По ее словам, собственные доходы Сургутского района даже в непростой экономической ситуации выросли на 272 миллиона рублей или 5%. Главной проблемой муниципалитета остается большое количество аварийного жилья, поэтому главная задача – переселение людей из него. На жилищные программы ежегодно расходуется порядка 1 миллиарда рублей.Татьяна Дю добавила, что каждый показатель, по которому оценивается деятельность муниципалитетов, помимо сухих цифр содержит еще и осязаемый результат для жителей, потому что в рамках конкурса оценивается качество доходов, расходов, качество управления муниципальным долгом, планирования бюджета и управления муниципальным имуществом.

https://ria.ru/20220610/prezentatsiya-1794453358.html

https://ria.ru/20220602/yugra-1792737352.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ