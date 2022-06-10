https://ria.ru/20220610/yugra-1794629434.html
Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами
Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами - РИА Новости, 10.06.2022
Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами
Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры стал победителем XV Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:33
2022-06-10T17:33
2022-06-10T17:33
ханты-мансийский автономный округ
жкх
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры стал победителем XV Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами" благодаря грамотному планированию и управлению расходами, сообщила журналистам директор департамента финансов администрации района Татьяна Дю."У нас грамотное планирование, управление бюджетными расходами, нулевой долг на протяжении пяти лет. У нас внедряются новые современные технологии управленческого характера, например, у нас существует бюджет развития, куда включаются расходы, связанные с решением жилищных вопросов, на ремонт и инвестиции в объекты социальной и коммунальной сферы. Этот бюджет развития, в отличии от других территорий, у нас очень высок, он занимает порядка четверти собственных доходов района", - сказала Татьяна Дю.По ее словам, собственные доходы Сургутского района даже в непростой экономической ситуации выросли на 272 миллиона рублей или 5%. Главной проблемой муниципалитета остается большое количество аварийного жилья, поэтому главная задача – переселение людей из него. На жилищные программы ежегодно расходуется порядка 1 миллиарда рублей.Татьяна Дю добавила, что каждый показатель, по которому оценивается деятельность муниципалитетов, помимо сухих цифр содержит еще и осязаемый результат для жителей, потому что в рамках конкурса оценивается качество доходов, расходов, качество управления муниципальным долгом, планирования бюджета и управления муниципальным имуществом.
https://ria.ru/20220610/prezentatsiya-1794453358.html
https://ria.ru/20220602/yugra-1792737352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами
Сургутский район Югры стал лучшим в России в сфере управления общественными финансами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры стал победителем XV Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами" благодаря грамотному планированию и управлению расходами, сообщила журналистам директор департамента финансов администрации района Татьяна Дю.
"У нас грамотное планирование, управление бюджетными расходами, нулевой долг на протяжении пяти лет. У нас внедряются новые современные технологии управленческого характера, например, у нас существует бюджет развития, куда включаются расходы, связанные с решением жилищных вопросов, на ремонт и инвестиции в объекты социальной и коммунальной сферы. Этот бюджет развития, в отличии от других территорий, у нас очень высок, он занимает порядка четверти собственных доходов района", - сказала Татьяна Дю.
По ее словам, собственные доходы Сургутского района
даже в непростой экономической ситуации выросли на 272 миллиона рублей или 5%. Главной проблемой муниципалитета остается большое количество аварийного жилья, поэтому главная задача – переселение людей из него. На жилищные программы ежегодно расходуется порядка 1 миллиарда рублей.
Татьяна Дю добавила, что каждый показатель, по которому оценивается деятельность муниципалитетов, помимо сухих цифр содержит еще и осязаемый результат для жителей, потому что в рамках конкурса оценивается качество доходов, расходов, качество управления муниципальным долгом, планирования бюджета и управления муниципальным имуществом.
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