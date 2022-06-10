https://ria.ru/20220610/vosstanovlenie-1794450829.html
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР - РИА Новости, 10.06.2022
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР
Севастополь оказывает помощь в восстановлении мирной жизни в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщила руководитель управления информационной РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T07:03
2022-06-10T07:03
2022-06-10T07:03
специальная военная операция на украине
севастополь
луганская народная республика
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Севастополь оказывает помощь в восстановлении мирной жизни в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина."По поручению губернатора Михаила Развожаева в Старобельском районе ЛНР работает группа специалистов и волонтеров из Севастополя. Курирует работу севастопольской группы в Старобельском районе вице-губернатор города Сергей Толмачев", - сказала РИА Новости Юхина и добавила, что речь идет об оказании гуманитарной помощи населению и налаживании мирной жизни.По ее словам, севастопольская делегация уже находится в подшефном районе. При этом Старобельск планирует посетить и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сейчас, по словам Юхиной, в подшефном районе идёт подготовка к празднованию Дня России.
https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html
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севастополь, луганская народная республика, россия, общество
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в Старобельском районе ЛНР