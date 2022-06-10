Рейтинг@Mail.ru
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/vosstanovlenie-1794450829.html
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР - РИА Новости, 10.06.2022
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР
Севастополь оказывает помощь в восстановлении мирной жизни в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщила руководитель управления информационной РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T07:03
2022-06-10T07:03
специальная военная операция на украине
севастополь
луганская народная республика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Севастополь оказывает помощь в восстановлении мирной жизни в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина."По поручению губернатора Михаила Развожаева в Старобельском районе ЛНР работает группа специалистов и волонтеров из Севастополя. Курирует работу севастопольской группы в Старобельском районе вице-губернатор города Сергей Толмачев", - сказала РИА Новости Юхина и добавила, что речь идет об оказании гуманитарной помощи населению и налаживании мирной жизни.По ее словам, севастопольская делегация уже находится в подшефном районе. При этом Старобельск планирует посетить и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сейчас, по словам Юхиной, в подшефном районе идёт подготовка к празднованию Дня России.
https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html
севастополь
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, луганская народная республика, россия, общество
07:03 10.06.2022
 
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в одном из районов ЛНР

Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в Старобельском районе ЛНР

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Севастополь оказывает помощь в восстановлении мирной жизни в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина.
"По поручению губернатора Михаила Развожаева в Старобельском районе ЛНР работает группа специалистов и волонтеров из Севастополя. Курирует работу севастопольской группы в Старобельском районе вице-губернатор города Сергей Толмачев", - сказала РИА Новости Юхина и добавила, что речь идет об оказании гуманитарной помощи населению и налаживании мирной жизни.
Вид с воздуха на город Уфа, республика Башкортостан - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:09Специальная военная операция на Украине
Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР
По ее словам, севастопольская делегация уже находится в подшефном районе. При этом Старобельск планирует посетить и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сейчас, по словам Юхиной, в подшефном районе идёт подготовка к празднованию Дня России.
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольЛуганская Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала