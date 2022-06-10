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В Брянске задержали мотоциклиста-убийцу после того, как он уронил обрез - РИА Новости, 10.06.2022
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В Брянске задержали мотоциклиста-убийцу после того, как он уронил обрез
В Брянске задержали мотоциклиста-убийцу после того, как он уронил обрез - РИА Новости, 10.06.2022
В Брянске задержали мотоциклиста-убийцу после того, как он уронил обрез
Задержанный брянскими автоинспекторами нетрезвый мотоциклист, выронивший обрез, признался в убийстве знакомого, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:35
2022-06-10T17:35
происшествия
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Задержанный брянскими автоинспекторами нетрезвый мотоциклист, выронивший обрез, признался в убийстве знакомого, сообщило УМВД по региону.По данным полиции, мотоциклист в Брянской области во время движения "что-то выронил из рук", после чего остановился. При приближении сотрудников полиции он попытался уехать, но сделать ему этого не дали - у мужчины "имелись внешние признаки опьянения", а также в руке "он держал обрез охотничьего ружья", который до этого выронил."Сотрудники полиции не дали гражданину уехать, изъяли огнестрельное оружие и патроны и применили специальные средства. В ходе беседы 58-летний местный житель признался, что пытался скрыться, так как застрелил проживавшего неподалёку 41-летнего знакомого", - говорится в сообщении.По данным регионального следственного управления СК РФ, преступление произошло вечером 9 июня в поселке Речица Почепского района Брянской области. Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, "находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории домовладения... из личных неприязненных отношений к хозяину дома" выстрелил в него.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следственный орган ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20220607/ubiystvo-1793811230.html
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россия
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происшествия, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:35 10.06.2022
 
В Брянске задержали мотоциклиста-убийцу после того, как он уронил обрез

Задержанный в Брянской области мотоциклист, выронивший обрез, признался в убийстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Задержанный брянскими автоинспекторами нетрезвый мотоциклист, выронивший обрез, признался в убийстве знакомого, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, мотоциклист в Брянской области во время движения "что-то выронил из рук", после чего остановился. При приближении сотрудников полиции он попытался уехать, но сделать ему этого не дали - у мужчины "имелись внешние признаки опьянения", а также в руке "он держал обрез охотничьего ружья", который до этого выронил.
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"Сотрудники полиции не дали гражданину уехать, изъяли огнестрельное оружие и патроны и применили специальные средства. В ходе беседы 58-летний местный житель признался, что пытался скрыться, так как застрелил проживавшего неподалёку 41-летнего знакомого", - говорится в сообщении.
По данным регионального следственного управления СК РФ, преступление произошло вечером 9 июня в поселке Речица Почепского района Брянской области. Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, "находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории домовладения... из личных неприязненных отношений к хозяину дома" выстрелил в него.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следственный орган ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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