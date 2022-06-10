Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/turnir-1794668987.html
РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ
РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2022
РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) совместно с АНО "Национальные приоритеты" проведет студенческий турнир по международным переговорам на ПМЭФ, РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:23
2022-06-10T19:23
российский экспортный центр (рэц)
петербургский международный экономический форум (фонд)
вероника никишина
пмэф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) совместно с АНО "Национальные приоритеты" проведет студенческий турнир по международным переговорам на ПМЭФ, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).Турнир по международным переговорам с иностранным партнером, участие в котором примут команды профильных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состоится 18 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ. "Его цель – наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта", - поясняют в РЭЦ.Студенческий турнир будет проходить в формате переговорных поединков по системе плей-офф. Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе примут участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководства РЭЦ.В то же время вузы, команды которых займут первые три места, получат доступ к образовательной программе школы экспорта РЭЦ на льготных условиях.По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, навык ведения переговоров – ключевой для специалиста в сфере внешнеэкономической деятельности. "Это настоящее искусство, которое требует умения слышать партнера, понимать его мотивы и цели, быстро принимать решения и строить различные сценарии. Российский экспортный центр традиционно проводит переговорные турниры. Они позволяют участникам в игровом формате погрузиться в атмосферу настоящих переговоров и в дальнейшем применять этот опыт на практике", – рассказала Никишина.
https://ria.ru/20220610/studiya-1794518170.html
https://ria.ru/20220526/raschety-1790858253.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), петербургский международный экономический форум (фонд), вероника никишина, пмэф, экономика
19:23 10.06.2022
 

РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) совместно с АНО "Национальные приоритеты" проведет студенческий турнир по международным переговорам на ПМЭФ, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).
Турнир по международным переговорам с иностранным партнером, участие в котором примут команды профильных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состоится 18 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ. "Его цель – наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта", - поясняют в РЭЦ.
Баннер студии РЭЦ Сделано в России
Вчера, 12:46
РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта
Студенческий турнир будет проходить в формате переговорных поединков по системе плей-офф. Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе примут участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководства РЭЦ.
"Победители турнира смогут пройти обучение по онлайн-программе "Экспортный форсаж" школы экспорта РЭЦ. Кроме того, они отправятся на суперлигу турнира, которая состоится в рамках форума "Сделано в России" осенью 2022 года. А лучших участников команд пригласят на стажировки в компании-экспортеры и в организации инфраструктуры поддержки экспорта", - поясняют в РЭЦ.
В то же время вузы, команды которых займут первые три места, получат доступ к образовательной программе школы экспорта РЭЦ на льготных условиях.
По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, навык ведения переговоров – ключевой для специалиста в сфере внешнеэкономической деятельности. "Это настоящее искусство, которое требует умения слышать партнера, понимать его мотивы и цели, быстро принимать решения и строить различные сценарии. Российский экспортный центр традиционно проводит переговорные турниры. Они позволяют участникам в игровом формате погрузиться в атмосферу настоящих переговоров и в дальнейшем применять этот опыт на практике", – рассказала Никишина.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 14:48
РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Вероника НикишинаПМЭФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала