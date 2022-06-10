РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) совместно с АНО "Национальные приоритеты" проведет студенческий турнир по международным переговорам на ПМЭФ, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).
Турнир по международным переговорам с иностранным партнером, участие в котором примут команды профильных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состоится 18 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ. "Его цель – наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта", - поясняют в РЭЦ.
Студенческий турнир будет проходить в формате переговорных поединков по системе плей-офф. Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе примут участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководства РЭЦ.
"Победители турнира смогут пройти обучение по онлайн-программе "Экспортный форсаж" школы экспорта РЭЦ. Кроме того, они отправятся на суперлигу турнира, которая состоится в рамках форума "Сделано в России" осенью 2022 года. А лучших участников команд пригласят на стажировки в компании-экспортеры и в организации инфраструктуры поддержки экспорта", - поясняют в РЭЦ.
В то же время вузы, команды которых займут первые три места, получат доступ к образовательной программе школы экспорта РЭЦ на льготных условиях.
По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, навык ведения переговоров – ключевой для специалиста в сфере внешнеэкономической деятельности. "Это настоящее искусство, которое требует умения слышать партнера, понимать его мотивы и цели, быстро принимать решения и строить различные сценарии. Российский экспортный центр традиционно проводит переговорные турниры. Они позволяют участникам в игровом формате погрузиться в атмосферу настоящих переговоров и в дальнейшем применять этот опыт на практике", – рассказала Никишина.