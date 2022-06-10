https://ria.ru/20220610/turnir-1794668987.html

РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ

РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2022

РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) совместно с АНО "Национальные приоритеты" проведет студенческий турнир по международным переговорам на ПМЭФ, РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:23

2022-06-10T19:23

2022-06-10T19:23

российский экспортный центр (рэц)

петербургский международный экономический форум (фонд)

вероника никишина

пмэф

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) совместно с АНО "Национальные приоритеты" проведет студенческий турнир по международным переговорам на ПМЭФ, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).Турнир по международным переговорам с иностранным партнером, участие в котором примут команды профильных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состоится 18 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ. "Его цель – наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта", - поясняют в РЭЦ.Студенческий турнир будет проходить в формате переговорных поединков по системе плей-офф. Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе примут участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководства РЭЦ.В то же время вузы, команды которых займут первые три места, получат доступ к образовательной программе школы экспорта РЭЦ на льготных условиях.По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, навык ведения переговоров – ключевой для специалиста в сфере внешнеэкономической деятельности. "Это настоящее искусство, которое требует умения слышать партнера, понимать его мотивы и цели, быстро принимать решения и строить различные сценарии. Российский экспортный центр традиционно проводит переговорные турниры. Они позволяют участникам в игровом формате погрузиться в атмосферу настоящих переговоров и в дальнейшем применять этот опыт на практике", – рассказала Никишина.

https://ria.ru/20220610/studiya-1794518170.html

https://ria.ru/20220526/raschety-1790858253.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), петербургский международный экономический форум (фонд), вероника никишина, пмэф, экономика