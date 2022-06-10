https://ria.ru/20220610/spetsoperatsiya-1794691750.html

Спецоперация, 10 июня: спекуляции на тему приговора наемникам в ДНР

Спецоперация, 10 июня: спекуляции на тему приговора наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Спецоперация, 10 июня: спекуляции на тему приговора наемникам в ДНР

Минобороны РФ отчиталось в пятницу о новых поражениях украинской авиации и техники: высокоточными ракетами воздушного базирования была уничтожена авиация... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:31

2022-06-10T21:31

2022-06-10T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

лиз трасс

игорь конашенков

мария захарова

донецкая народная республика

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось в пятницу о новых поражениях украинской авиации и техники: высокоточными ракетами воздушного базирования была уничтожена авиация Украины на военном аэродроме Днепр. В районе Харькова ликвидированы производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники.Тем временем российские и западные политики продолжат обсуждать вопрос смертного приговора британским наемникам, воевавшим на Украине. Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала вынесенный приговор "вопиющим нарушением". На что в российском МИД заявили, что осужденные в ДНР британцы являются именно наемниками, а не военнопленными. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова также сообщила, что Лондон не обращался в российский МИД касательно осужденных в ДНР британцев.Ход операцииРоссийские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский штурмовик Су-25 в районе Долгенького Харьковской области, истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области и пять беспилотников, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, ПВО перехватила четыре ракеты "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области, а также три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в ДНР и Харьковской области.ВКС РФ ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники, рассказал Конашенков.Кроме того, он уточнил, что высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки ДНР. Также поражены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута и Берестового в ДНР и Лоскутовки в ЛНР.Российские ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили более 350 нацистов, 11 украинских складов с вооружением и боеприпасами, 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, заявил представитель МО РФ.Российская авиация уничтожила более 150 нацистов на Украине, а также 6 танков, 4 артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град", заявил Конашенков. Всего за время спецоперации на Украине российские войска уничтожили до 2,5 тысячи летательных аппаратов, в том числе 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, сообщил он.Приговор иностранным наемникам в ДНРВопрос смертного приговора иностранным наемникам в ДНР получил дальнейшее развитие.Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев, назвав вынесенный в их отношении приговор "вопиющим нарушением". В свою очередь заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер подчеркнул, что Лондон будет продолжать использовать все дипломатические каналы в связи с решением ДНР, отметив, что суд над ними является "нелегитимным".Официальный представитель дипведомства Мария РФ Захарова назвала реакцию официального Лондона на приговор "ажиотажной", которая "порой доходит до истерики". Осужденные в ДНР британцы являются именно наемниками, а не военнопленными, подчеркнула она. Она также сообщила, что Лондон не обращался в МИД РФ касательно осужденных в ДНР британцев."Из этого можно сделать однозначный вывод о том, что до сих пор судьба этих граждан Лондон по существу не интересовала", - отметила Захарова.По ее словам, Москва неоднократно информировала посольство Великобритании в РФ о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР и ЛНР.Министр иностранных дел России Сергей Лавров также затронул вопрос иностранных наемников в пятницу и призвал не спекулировать на эту тему, напомнив, что осуждены они были по законодательству республики, поскольку их преступления были совершены там."На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное - это уже предмет для спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой Народной Республики", - сказал Лавров.В свою очередь сам британский наемник Эйден Аслин, сдавшийся в Мариуполе и приговоренный к смертной казни, рассказал в интервью RT, что ожидал в плену гораздо худших условий. Другой наемник Шон Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.Семья Эйдена Аслина выразила надежду, что приговор отменят, и призвала Лондон и Киев сделать все возможное для возвращения осужденных.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220610/naemnik-1794558646.html

https://ria.ru/20220610/naemniki-1794557537.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинской бронетехники. Кадры Минобороны РФ МО РФ показало уничтожение украинской бронетехники одним снарядом 2022-06-10T21:31 true PT0M19S

Рамзан Кадыров прочитал стихотворение, посвященное Украине "Украина! Украинцы! Неужели мы забудем, как наши деды воевали бок о бок в сырых окопах? Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? Неужели мы верим, что Западу небезразличен кто-то из нас? Украинский народ не враг России. У нас одна история, потрёпанная фашизмом, и одно будущее, без национализма. Не надо бояться хунты, которая запугивает своими заявлениями всю страну. Опомнись, Украина! Стряхни с себя бандеровщину!" 2022-06-10T21:31 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, игорь конашенков, мария захарова, донецкая народная республика, россия, войска воздушно-космической обороны, су-25, миг-29, вооруженные силы украины