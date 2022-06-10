https://ria.ru/20220610/smertnost-1794624510.html

Смертность в России упала ниже допандемийного периода

Смертность в России упала ниже допандемийного периода - РИА Новости, 10.06.2022

Смертность в России упала ниже допандемийного периода

Показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:18

2022-06-10T17:18

2022-06-10T17:42

михаил мурашко

общество

здоровье - общество

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась (к уровню) ниже допандемийного периода", - сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.Он отметил, что поставленные президентом РФ национальные цели развития, такие как достижение ожидаемой продолжительности жизни до 78 дет к 2030 году задают общий вектор развития медицины. Вызовы сегодняшнего дня требуют быстрых побед, которые невозможны без прочного научного фундамента и консолидации всех имеющихся в стране компетенций, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220609/premiya-1794202713.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мурашко, общество, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)