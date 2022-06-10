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Смертность в России упала ниже допандемийного периода - РИА Новости, 10.06.2022
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Смертность в России упала ниже допандемийного периода
Смертность в России упала ниже допандемийного периода - РИА Новости, 10.06.2022
Смертность в России упала ниже допандемийного периода
Показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:18
2022-06-10T17:42
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась (к уровню) ниже допандемийного периода", - сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.Он отметил, что поставленные президентом РФ национальные цели развития, такие как достижение ожидаемой продолжительности жизни до 78 дет к 2030 году задают общий вектор развития медицины. Вызовы сегодняшнего дня требуют быстрых побед, которые невозможны без прочного научного фундамента и консолидации всех имеющихся в стране компетенций, подчеркнул министр.
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
17:18 10.06.2022 (обновлено: 17:42 10.06.2022)
 
Смертность в России упала ниже допандемийного периода

Мурашко: показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода

© РИА Новости / Евгений СамаринМонитор с жизненным показателями больного
Монитор с жизненным показателями больного - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Монитор с жизненным показателями больного. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась (к уровню) ниже допандемийного периода", - сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.
Он отметил, что поставленные президентом РФ национальные цели развития, такие как достижение ожидаемой продолжительности жизни до 78 дет к 2030 году задают общий вектор развития медицины. Вызовы сегодняшнего дня требуют быстрых побед, которые невозможны без прочного научного фундамента и консолидации всех имеющихся в стране компетенций, подчеркнул министр.
Производство алкоголя - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Михаил МурашкоОбществоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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