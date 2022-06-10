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В США два человека упали в бак с расплавленным шоколадом - РИА Новости, 10.06.2022
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В США два человека упали в бак с расплавленным шоколадом
В США два человека упали в бак с расплавленным шоколадом - РИА Новости, 10.06.2022
В США два человека упали в бак с расплавленным шоколадом
Два человека упали в бак для плавки шоколада на кондитерской фабрике компании Mars в американском штате Пенсильвания, оба пострадавших спасены, передает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T01:36
2022-06-10T03:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Два человека упали в бак для плавки шоколада на кондитерской фабрике компании Mars в американском штате Пенсильвания, оба пострадавших спасены, передает телеканал CNN со ссылкой на экстренные службы.Помощник руководителя отделения службы 911 по округу Ланкастер сообщил, что оба пострадавших были доставлены в больницу, один из них – на вертолете.По словам другого представителя службы 911, пожарным пришлось проделать отверстие в боковой части бака. При каких обстоятельствах пострадавшие упали в эту емкость, пока не известно.
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в мире, ланкастер
01:36 10.06.2022 (обновлено: 03:39 10.06.2022)
 
В США два человека упали в бак с расплавленным шоколадом

В США спасли двух человек после падения в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars

© Depositphotos / belchonockРастопленный шоколад
Растопленный шоколад - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / belchonock
Растопленный шоколад. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Два человека упали в бак для плавки шоколада на кондитерской фабрике компании Mars в американском штате Пенсильвания, оба пострадавших спасены, передает телеканал CNN со ссылкой на экстренные службы.
Помощник руководителя отделения службы 911 по округу Ланкастер сообщил, что оба пострадавших были доставлены в больницу, один из них – на вертолете.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Мясников рассказал, как уберечь себя от внезапной смерти
По словам другого представителя службы 911, пожарным пришлось проделать отверстие в боковой части бака. При каких обстоятельствах пострадавшие упали в эту емкость, пока не известно.
 
В миреЛанкастер
 
 
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