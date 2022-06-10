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Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол - РИА Новости, 10.06.2022
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Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол
Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол - РИА Новости, 10.06.2022
Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол
Запад продолжает оказывать давление на другие страны мира, включая Уругвай, чтобы те ввели санкции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:57
2022-06-10T16:57
в мире
уругвай
россия
сша
нато
санкции в отношении россии
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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Запад продолжает оказывать давление на другие страны мира, включая Уругвай, чтобы те ввели санкции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев."Как вы знаете, из 198 стран мира меньше трети участвуют в антироссийской кампании, применяя финансовые и экономические санкции. Эти страны представляют так называемый коллективный Запад, который без сомнений продолжает давить на другие государства, чтобы они вступили в его ряды и ввели различные ограничения против нашей страны", - сказал он. "Не секрет, что подобного рода работа проводится с латиноамериканскими странами, и Уругвай тут не исключение", - отметил Будаев. Например, он напомнил об "открытых письмах" руководителей дипмиссий стран НАТО и ЕС, которые явно преследуют цель повлиять на формирование общественного и официального мнения в Уругвае, и о визите послов западных стран к главе МИД Уругвая Франсиско Бустильо в марте этого года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
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уругвай
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в мире, уругвай, россия, сша, нато, санкции в отношении россии
16:57 10.06.2022
 
Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол

Посол в Монтевидео Будаев: Запад требует от Уругвая ввести санкции против России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЯхты на причале в Монтевидео
Яхты на причале в Монтевидео - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Яхты на причале в Монтевидео. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Запад продолжает оказывать давление на другие страны мира, включая Уругвай, чтобы те ввели санкции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.
"Как вы знаете, из 198 стран мира меньше трети участвуют в антироссийской кампании, применяя финансовые и экономические санкции. Эти страны представляют так называемый коллективный Запад, который без сомнений продолжает давить на другие государства, чтобы они вступили в его ряды и ввели различные ограничения против нашей страны", - сказал он.
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"Не секрет, что подобного рода работа проводится с латиноамериканскими странами, и Уругвай тут не исключение", - отметил Будаев. Например, он напомнил об "открытых письмах" руководителей дипмиссий стран НАТО и ЕС, которые явно преследуют цель повлиять на формирование общественного и официального мнения в Уругвае, и о визите послов западных стран к главе МИД Уругвая Франсиско Бустильо в марте этого года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреУругвайРоссияСШАНАТОСанкции в отношении России
 
 
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