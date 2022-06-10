Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол
Посол в Монтевидео Будаев: Запад требует от Уругвая ввести санкции против России
Яхты на причале в Монтевидео. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Запад продолжает оказывать давление на другие страны мира, включая Уругвай, чтобы те ввели санкции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.
"Как вы знаете, из 198 стран мира меньше трети участвуют в антироссийской кампании, применяя финансовые и экономические санкции. Эти страны представляют так называемый коллективный Запад, который без сомнений продолжает давить на другие государства, чтобы они вступили в его ряды и ввели различные ограничения против нашей страны", - сказал он.
"Не секрет, что подобного рода работа проводится с латиноамериканскими странами, и Уругвай тут не исключение", - отметил Будаев. Например, он напомнил об "открытых письмах" руководителей дипмиссий стран НАТО и ЕС, которые явно преследуют цель повлиять на формирование общественного и официального мнения в Уругвае, и о визите послов западных стран к главе МИД Уругвая Франсиско Бустильо в марте этого года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.