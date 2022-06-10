https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794615977.html

Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол

Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол - РИА Новости, 10.06.2022

Запад требует от Уругвая ввести санкции против России, заявил посол

Запад продолжает оказывать давление на другие страны мира, включая Уругвай, чтобы те ввели санкции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:57

2022-06-10T16:57

2022-06-10T16:57

в мире

уругвай

россия

сша

нато

санкции в отношении россии

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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Запад продолжает оказывать давление на другие страны мира, включая Уругвай, чтобы те ввели санкции против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев."Как вы знаете, из 198 стран мира меньше трети участвуют в антироссийской кампании, применяя финансовые и экономические санкции. Эти страны представляют так называемый коллективный Запад, который без сомнений продолжает давить на другие государства, чтобы они вступили в его ряды и ввели различные ограничения против нашей страны", - сказал он. "Не секрет, что подобного рода работа проводится с латиноамериканскими странами, и Уругвай тут не исключение", - отметил Будаев. Например, он напомнил об "открытых письмах" руководителей дипмиссий стран НАТО и ЕС, которые явно преследуют цель повлиять на формирование общественного и официального мнения в Уругвае, и о визите послов западных стран к главе МИД Уругвая Франсиско Бустильо в марте этого года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775887034.html

уругвай

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, уругвай, россия, сша, нато, санкции в отношении россии