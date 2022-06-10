https://ria.ru/20220610/pshenitsa-1794497588.html

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну - РИА Новости, 10.06.2022

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 92,8 доллара, кукурузы - 84 доллара за... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:47

2022-06-10T11:47

2022-06-10T11:47

пошлины

экономика

россия

пшеница

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759321247_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_9f804bc6b4505afc28bd834afc8bf67f.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 92,8 доллара, кукурузы - 84 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 386,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 317,6 доллара, на кукурузу - в 305,5 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 15 июня включительно составляет 129,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 доллара, кукурузы - 78,7 доллара за тонну.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

https://ria.ru/20220609/zerno-1794430446.html

https://ria.ru/20220609/zerno-1794276123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пошлины, экономика, россия, пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)