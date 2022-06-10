https://ria.ru/20220610/pshenitsa-1794497588.html
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну - РИА Новости, 10.06.2022
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 92,8 доллара, кукурузы - 84 доллара за... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:47
2022-06-10T11:47
2022-06-10T11:47
пошлины
экономика
россия
пшеница
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 92,8 доллара, кукурузы - 84 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 386,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 317,6 доллара, на кукурузу - в 305,5 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 15 июня включительно составляет 129,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 доллара, кукурузы - 78,7 доллара за тонну.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20220609/zerno-1794430446.html
https://ria.ru/20220609/zerno-1794276123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пошлины, экономика, россия, пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 16 июня вырастет до 131,6 доллара за тонну