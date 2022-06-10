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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну - РИА Новости, 10.06.2022
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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну - РИА Новости, 10.06.2022
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 92,8 доллара, кукурузы - 84 доллара за... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:47
2022-06-10T11:47
пошлины
экономика
россия
пшеница
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 92,8 доллара, кукурузы - 84 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 386,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 317,6 доллара, на кукурузу - в 305,5 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 15 июня включительно составляет 129,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 доллара, кукурузы - 78,7 доллара за тонну.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20220609/zerno-1794430446.html
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пошлины, экономика, россия, пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
11:47 10.06.2022
 
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 131,6 доллара за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 16 июня вырастет до 131,6 доллара за тонну

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы на полях в Волгоградской области
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 92,8 доллара, кукурузы - 84 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 386,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 317,6 доллара, на кукурузу - в 305,5 доллара за тонну.
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 22:59
В Союзе экспортеров рассказали об "искусственных барьерах" для вывоза зерна
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 15 июня включительно составляет 129,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 доллара, кукурузы - 78,7 доллара за тонну.
В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 14:52
ООН хочет решить вопрос с украинским зерном пакетно, заявил постпред России
 
ПошлиныЭкономикаРоссияПшеницаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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