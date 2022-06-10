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Руденя: "Лукойл"расширит производство на заводе в Тверской области
Руденя: "Лукойл"расширит производство на заводе в Тверской области - РИА Новости, 10.06.2022
Руденя: "Лукойл"расширит производство на заводе в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о намерении компании "Лукойл" расширить производство на площадке бывшего завода "Шелл" в Торжке Тверской... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:26
2022-06-10T14:26
2022-06-10T14:26
тверская область
лукойл
торжок
россия
экономика
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о намерении компании "Лукойл" расширить производство на площадке бывшего завода "Шелл" в Торжке Тверской области.По его словам, все рабочие места на предприятии сохранены, и в ближайшее полтора года производство будет расширено и модернизировано."Сейчас на заводе производят 200 миллионов литров масел в год, после модернизации планируется уже 300 миллионов литров", - сказал глава региона.В пресс-службе регионального правительства уточнили, что накануне Руденя провел встречу с представителями компании "Лукойл", которая под брендом TEBOIL планирует развивать производство смазочных материалов на бывшем заводе "Шелл" в Торжке Тверской области.Завод "Шелл" по производству смазочных масел в Торжке, введённый в эксплуатацию в октябре 2012 года, был одним из крупнейших предприятий "Шелл" в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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лукойл, торжок, россия, экономика, игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о намерении компании "Лукойл" расширить производство на площадке бывшего завода "Шелл" в Торжке Тверской области.
"Ряд западных компаний, которые были резидентами Тверской области, приняли решение под давлением Запада выйти из российской экономики. В том числе и компания "Шелл". Владельцем активов в Торжке
стала компания "Лукойл
". Сегодня это самое современное предприятие по производству и фасовке масел на территории России", - сказал Руденя в телеэфире.
По его словам, все рабочие места на предприятии сохранены, и в ближайшее полтора года производство будет расширено и модернизировано.
"Сейчас на заводе производят 200 миллионов литров масел в год, после модернизации планируется уже 300 миллионов литров", - сказал глава региона.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что накануне Руденя провел встречу с представителями компании "Лукойл", которая под брендом TEBOIL планирует развивать производство смазочных материалов на бывшем заводе "Шелл" в Торжке Тверской области.
Завод "Шелл" по производству смазочных масел в Торжке, введённый в эксплуатацию в октябре 2012 года, был одним из крупнейших предприятий "Шелл" в России
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