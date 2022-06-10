https://ria.ru/20220610/proizvodtsvo-1794557087.html

Руденя: "Лукойл"расширит производство на заводе в Тверской области

Руденя: "Лукойл"расширит производство на заводе в Тверской области - РИА Новости, 10.06.2022

Руденя: "Лукойл"расширит производство на заводе в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о намерении компании "Лукойл" расширить производство на площадке бывшего завода "Шелл" в Торжке Тверской... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:26

2022-06-10T14:26

2022-06-10T14:26

тверская область

лукойл

торжок

россия

экономика

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о намерении компании "Лукойл" расширить производство на площадке бывшего завода "Шелл" в Торжке Тверской области.По его словам, все рабочие места на предприятии сохранены, и в ближайшее полтора года производство будет расширено и модернизировано."Сейчас на заводе производят 200 миллионов литров масел в год, после модернизации планируется уже 300 миллионов литров", - сказал глава региона.В пресс-службе регионального правительства уточнили, что накануне Руденя провел встречу с представителями компании "Лукойл", которая под брендом TEBOIL планирует развивать производство смазочных материалов на бывшем заводе "Шелл" в Торжке Тверской области.Завод "Шелл" по производству смазочных масел в Торжке, введённый в эксплуатацию в октябре 2012 года, был одним из крупнейших предприятий "Шелл" в России.

https://ria.ru/20220602/investproekt-1792629392.html

торжок

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лукойл, торжок, россия, экономика, игорь руденя, тверская область